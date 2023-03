Próximos lançamentos da Marvel: tudo o que você precisa saber sobre as novas séries e filmes

Saiba mais sobre os filmes, séries e animações que a Marvel Studios planeja lançar nos próximos três anos.

Se os fãs de super-heróis achavam que o Universo Cinematográfico Marvel (UCM) estava completo, eles tiveram uma grande surpresa. Durante a última Comic-Con em San Diego os próximos lançamentos da Marvel Studios foram anunciados.

Para quem não acompanhou o evento, a seguir é possível conferir um resumo do que resta para completar a Fase 4. Além disso, descubra o que fará parte das Fases 5 e 6.

Isso sem falar das animações que o estúdio de cinema vem preparando. Então, confira o calendário Marvel do que vem a seguir:



Próximos lançamentos da Fase 4 da Marvel

Estamos na metade de 2022, mas ainda restam alguns importantes lançamentos este ano. Um deles chegará em breve ao Disney+ e o outro irá direto para os cinemas, no final do ano. São eles:

Mulher-Hulk – Defensora dos Heróis : os nove episódios da série de comédia estreiam em 17 de agosto , exclusivamente no Disney+ .





: os nove episódios da série de comédia estreiam em , exclusivamente no . Pantera Negra – Wakanda Para Sempre: a Fase 4 da Marvel Studios chega ao fim em novembro com o lançamento nos cinemas de Pantera Negra 2, a sequência do sucesso protagonizado por Chadwick Boseman, Pantera Negra (2018).





Próximos lançamentos da Fase 5 da Marvel

Entre 2023 e 2024, todas as produções que compõem a Fase 5 da Marvel virão à tona. A nova etapa começa com o segundo filme protagonizado por Homem-Formiga e a Vespa, e termina com o longa-metragem dedicado aos Thunderbolts.

A seguir, saiba tudo o que vem com a Fase 5:

Homem-Formiga e a Vespa – Quantumania : novas aventuras no Reino Quântico aguardam o simpático Scott Lang ( Homem-Formiga ), interpretado por Paul Rudd , e a inflexível Hope Van Dyne ( Vespa ), vivida por Evangeline Lilly . O filme chegará aos cinemas em fevereiro de 2023 .





Secret Invasion : esta série crossover estreará diretamente no Disney+ . Nick Fury ( Samuel L. Jackson ) e Skrull Talos ( Ben Mendelsohn ) retornam para enfrentar uma nova ameaça alienígena na Terra, após sua aparição em Capitã Marvel (2019).





: esta série crossover estreará diretamente no . ( ) e ( ) retornam para enfrentar uma nova ameaça alienígena na Terra, após sua aparição em (2019). G uardiões da Galáxia Vol. 3 : ainda sofrendo com a morte de Gamora ( Zoe Saldana ), Peter Quill/Star-Lord ( Chris Pratt ) e o resto dos Guardiões da Galáxia retornam, em 2023, para enfrentar um novo vilão que ameaça destruir o universo.





: ainda sofrendo com a morte de ( ), ( ) e o resto dos Guardiões da Galáxia retornam, em 2023, para enfrentar um novo vilão que ameaça destruir o universo. Echo : no primeiro semestre de 2023, o Disney+ estreia a série que conta a história de Maya López ( Alaqua Cox ), cujo comportamento implacável em Nova York traz problemas para ela até mesmo em sua cidade natal.





: no primeiro semestre de 2023, o estreia a série que conta a história de ( ), cujo comportamento implacável em Nova York traz problemas para ela até mesmo em sua cidade natal. Loki, 2ª temporada : ainda no primeiro semestre do próximo ano, a 2ª temporada de Loki estreia no Disney+ . O público descobrirá como continuam as aventuras do Deus da Trapaça ( Tom Hiddleston ), Sylvie ( Sophia Di Martino ) e Mobius ( Owen Wilson ).





: ainda no primeiro semestre do próximo ano, a 2ª temporada de Loki estreia no . O público descobrirá como continuam as aventuras do ( ), ( ) e ( ). Ironheart : sem muitos detalhes confirmados até o momento, a série está programada para estrear no segundo semestre de 2023.





: sem muitos detalhes confirmados até o momento, a série está programada para estrear no segundo semestre de 2023. Agatha – Coven of Chaos : a produção que trará de volta Agatha Harkness ( Kathryn Hahn ), a vilã que conhecemos em WandaVision (2021), chegará no final do ano que vem.





: a produção que trará de volta ( ), a vilã que conhecemos em (2021), chegará no final do ano que vem. As Marvels : em julho de 2023 , os fãs finalmente poderão ver nos cinemas o longa-metragem que reunirá Carol Danvers ( Brie Larson ), Monica Rambeau ( Teyonah Parris ) e Kamala Khan ( Iman Vellani ).





: em , os fãs finalmente poderão ver nos cinemas o longa-metragem que reunirá ( ), ( ) e ( ). Blade : o reboot do emblemático personagem se torna sua primeira participação no UCM. O filme chegará aos cinemas em novembro de 2023 .





: o do emblemático personagem se torna sua primeira participação no UCM. O filme chegará aos cinemas em . Captain America – New World Order : todos amam os filmes protagonizados por Steve Rogers ( Chris Evans ). Mas nesta produção que chegará aos cinemas em maio de 2024 , é Sam Wilson ( Anthony Mackie ) quem continua o legado do Capitão América .





: todos amam os filmes protagonizados por ( ). Mas nesta produção que chegará aos cinemas em , é ( ) quem continua o legado do . Daredevil – Born Again : a produção marca o retorno de Charlie Cox e Vincent D'Onofrio como Matt Murdock/Demolidor e o Rei do Crime . O lançamento exclusivo no Disney+ acontecerá durante o primeiro semestre de 2024 .





: a produção marca o retorno de e como e o . O lançamento exclusivo no acontecerá durante o . Thunderbolts: o último filme da Fase 5 da Marvel, com lançamento previsto para julho de 2024, apresenta um grande grupo de super-heróis. Entretanto, ainda não há detalhes sobre eles.

Próximos lançamentos da Fase 6 da Marvel



Como se não bastasse divulgar a lista de séries e filmes da Fase 5, a Marvel Studios também revelou alguns dos títulos mais marcantes que farão parte da Fase 6, com previsão de estreia entre 2024 e 2025.



O Quarteto Fantástico : a produção só começa ano que vem, mas já se sabe que o novo filme sobre uma das famílias mais icônicas da Marvel chegará em novembro de 2024 .





Avengers – The Kang Dynasty : as histórias dos Vingadores não terminaram em 2019, com Vingadores: Ultimato . Elas continuarão em maio de 2025 , com o lançamento nos cinemas de um título aguardado pelos fãs.





: as histórias dos Vingadores não terminaram em 2019, com . Elas continuarão em , com o lançamento nos cinemas de um título aguardado pelos fãs. Avengers – Secret Wars: ainda em 2025, mais aventuras dos Vingadores chegam aos cinemas. Em novembro deste ano, será lançado o sexto filme dedicado ao grupo de super-heróis.

Próximos lançamentos em animação da Marvel

Os amantes de animação também podem celebrar, porque, além da estreia de Eu Sou Groot, no Disney+, a Marvel Studios está preparando várias outras produções. Abaixo, veja quais são:



Eu Sou Groot : A série de cinco curtas originais da Marvel Studios é estrelada por Baby Groot , a adorável arvorezinha que conhecemos nos filmes dos Guardiões da Galáxia . Estreia em 10 de agosto deste ano.





: A série de da Marvel Studios é estrelada por , a adorável arvorezinha que conhecemos nos filmes dos . Estreia em deste ano. What If…?, 2ª temporada : nos novos episódios de What If…?, as jornadas pelo incrível Multiverso continuam. A série animada, disponível no Disney+ , apresenta realidades alternativas sobre os principais marcos e personagens dos filmes da Marvel. A 2ª temporada estreia em 2023 .





: nos novos episódios de as jornadas pelo incrível Multiverso continuam. A série animada, disponível no , apresenta sobre os principais marcos e personagens dos filmes da Marvel. A 2ª temporada estreia . X-Men ‘97 : apresentando novas histórias na icônica linha do tempo dos anos 1990, a série animada retorna com novos episódios – e desafios – para os mutantes. A produção chegará exclusivamente ao Disney+ em 2023 .





: apresentando na icônica linha do tempo dos anos 1990, com novos episódios – e desafios – para os mutantes. A produção chegará exclusivamente ao . Marvel Zombies : inspirada em um dos episódios da 1ª temporada de What If…? , a produção apresenta uma nova geração de super-heróis que devem lutar contra uma praga de zumbis que se espalha. Sem data de lançamento confirmada, ela chegará diretamente ao streaming.





: inspirada em um dos episódios da 1ª temporada de , a produção apresenta uma que devem lutar contra uma que se espalha. Sem data de lançamento confirmada, ela chegará diretamente ao streaming. Spider-Man: Freshman Year: A série seguirá Peter Parker em seu caminho para se tornar o Homem-Aranha no UCM, com uma jornada diferente e inédita para o público. Estreia em 2024, exclusivamente no Disney+.

