Próximos lançamentos da Marvel: tudo o que você precisa saber sobre as novas séries e filmes

Saiba mais sobre os filmes, séries e animações que a Marvel Studios planeja lançar nos próximos três anos.
Se os fãs de super-heróis achavam que o Universo Cinematográfico Marvel (UCM) estava completo, eles tiveram uma grande surpresa. Durante a última Comic-Con em San Diego os próximos lançamentos da Marvel Studios foram anunciados.
Para quem não acompanhou o evento, a seguir é possível conferir um resumo do que resta para completar a Fase 4. Além disso, descubra o que fará parte das Fases 5 e 6.
Isso sem falar das animações que o estúdio de cinema vem preparando. Então, confira o calendário Marvel do que vem a seguir:
Mulher-Hulk: Defensora de Heróis | Trailer 2 Oficial Legendado | Disney+
Próximos lançamentos da Fase 4 da Marvel
Estamos na metade de 2022, mas ainda restam alguns importantes lançamentos este ano. Um deles chegará em breve ao Disney+ e o outro irá direto para os cinemas, no final do ano. São eles:
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Mulher-Hulk – Defensora dos Heróis: os nove episódios da série de comédia estreiam em 17 de agosto, exclusivamente no Disney+.
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Pantera Negra – Wakanda Para Sempre: a Fase 4 da Marvel Studios chega ao fim em novembro com o lançamento nos cinemas de Pantera Negra 2, a sequência do sucesso protagonizado por Chadwick Boseman, Pantera Negra (2018).
Pantera Negra: Wakanda para Sempre | Marvel Studios | Teaser Trailer Oficial Legendado
Próximos lançamentos da Fase 5 da Marvel
Entre 2023 e 2024, todas as produções que compõem a Fase 5 da Marvel virão à tona. A nova etapa começa com o segundo filme protagonizado por Homem-Formiga e a Vespa, e termina com o longa-metragem dedicado aos Thunderbolts.
A seguir, saiba tudo o que vem com a Fase 5:
Homem-Formiga e a Vespa – Quantumania: novas aventuras no Reino Quântico aguardam o simpático Scott Lang (Homem-Formiga), interpretado por Paul Rudd, e a inflexível Hope Van Dyne (Vespa), vivida por Evangeline Lilly. O filme chegará aos cinemas em fevereiro de 2023.
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Secret Invasion: esta série crossover estreará diretamente no Disney+. Nick Fury (Samuel L. Jackson) e Skrull Talos (Ben Mendelsohn) retornam para enfrentar uma nova ameaça alienígena na Terra, após sua aparição em Capitã Marvel (2019).
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Guardiões da Galáxia Vol. 3: ainda sofrendo com a morte de Gamora (Zoe Saldana), Peter Quill/Star-Lord (Chris Pratt) e o resto dos Guardiões da Galáxia retornam, em 2023, para enfrentar um novo vilão que ameaça destruir o universo.
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Echo: no primeiro semestre de 2023, o Disney+ estreia a série que conta a história de Maya López (Alaqua Cox), cujo comportamento implacável em Nova York traz problemas para ela até mesmo em sua cidade natal.
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Loki, 2ª temporada: ainda no primeiro semestre do próximo ano, a 2ª temporada de Loki estreia no Disney+. O público descobrirá como continuam as aventuras do Deus da Trapaça (Tom Hiddleston), Sylvie (Sophia Di Martino) e Mobius (Owen Wilson).
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Ironheart: sem muitos detalhes confirmados até o momento, a série está programada para estrear no segundo semestre de 2023.
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Agatha – Coven of Chaos: a produção que trará de volta Agatha Harkness (Kathryn Hahn), a vilã que conhecemos em WandaVision (2021), chegará no final do ano que vem.
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As Marvels: em julho de 2023, os fãs finalmente poderão ver nos cinemas o longa-metragem que reunirá Carol Danvers (Brie Larson), Monica Rambeau (Teyonah Parris) e Kamala Khan (Iman Vellani).
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Blade: o reboot do emblemático personagem se torna sua primeira participação no UCM. O filme chegará aos cinemas em novembro de 2023.
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Captain America – New World Order: todos amam os filmes protagonizados por Steve Rogers (Chris Evans). Mas nesta produção que chegará aos cinemas em maio de 2024, é Sam Wilson (Anthony Mackie) quem continua o legado do Capitão América.
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Daredevil – Born Again: a produção marca o retorno de Charlie Cox e Vincent D'Onofrio como Matt Murdock/Demolidor e o Rei do Crime. O lançamento exclusivo no Disney+ acontecerá durante o primeiro semestre de 2024.
- Thunderbolts: o último filme da Fase 5 da Marvel, com lançamento previsto para julho de 2024, apresenta um grande grupo de super-heróis. Entretanto, ainda não há detalhes sobre eles.
Próximos lançamentos da Fase 6 da Marvel
Como se não bastasse divulgar a lista de séries e filmes da Fase 5, a Marvel Studios também revelou alguns dos títulos mais marcantes que farão parte da Fase 6, com previsão de estreia entre 2024 e 2025.
O Quarteto Fantástico: a produção só começa ano que vem, mas já se sabe que o novo filme sobre uma das famílias mais icônicas da Marvel chegará em novembro de 2024.
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Avengers – The Kang Dynasty: as histórias dos Vingadores não terminaram em 2019, com Vingadores: Ultimato. Elas continuarão em maio de 2025, com o lançamento nos cinemas de um título aguardado pelos fãs.
- Avengers – Secret Wars: ainda em 2025, mais aventuras dos Vingadores chegam aos cinemas. Em novembro deste ano, será lançado o sexto filme dedicado ao grupo de super-heróis.
Próximos lançamentos em animação da Marvel
Os amantes de animação também podem celebrar, porque, além da estreia de Eu Sou Groot, no Disney+, a Marvel Studios está preparando várias outras produções. Abaixo, veja quais são:
Eu sou Groot | Trailer Oficial Legendado | Disney+
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Eu Sou Groot: A série de cinco curtas originais da Marvel Studios é estrelada por Baby Groot, a adorável arvorezinha que conhecemos nos filmes dos Guardiões da Galáxia. Estreia em 10 de agosto deste ano.
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What If…?, 2ª temporada: nos novos episódios de What If…?, as jornadas pelo incrível Multiverso continuam. A série animada, disponível no Disney+, apresenta realidades alternativas sobre os principais marcos e personagens dos filmes da Marvel. A 2ª temporada estreia em 2023.
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X-Men ‘97: apresentando novas histórias na icônica linha do tempo dos anos 1990, a série animada retorna com novos episódios – e desafios – para os mutantes. A produção chegará exclusivamente ao Disney+ em 2023.
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Marvel Zombies: inspirada em um dos episódios da 1ª temporada de What If…?, a produção apresenta uma nova geração de super-heróis que devem lutar contra uma praga de zumbis que se espalha. Sem data de lançamento confirmada, ela chegará diretamente ao streaming.
- Spider-Man: Freshman Year: A série seguirá Peter Parker em seu caminho para se tornar o Homem-Aranha no UCM, com uma jornada diferente e inédita para o público. Estreia em 2024, exclusivamente no Disney+.
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