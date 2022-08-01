Cancel
Novidades Marvel

Próximos lançamentos da Marvel: tudo o que você precisa saber sobre as novas séries e filmes

1 de agosto de 2022
1 de agosto de 2022

Saiba mais sobre os filmes, séries e animações que a Marvel Studios planeja lançar nos próximos três anos.


Se os fãs de super-heróis achavam que o Universo Cinematográfico Marvel (UCM) estava completo, eles tiveram uma grande surpresa. Durante a última Comic-Con em San Diego os próximos lançamentos da Marvel Studios foram anunciados.

Para quem não acompanhou o evento, a seguir é possível conferir um resumo do que resta para completar a Fase 4. Além disso, descubra o que fará parte das Fases 5 e 6.

Isso sem falar das animações que o estúdio de cinema vem preparando. Então, confira o calendário Marvel do que vem a seguir:


Mulher-Hulk: Defensora de Heróis | Trailer 2 Oficial Legendado | Disney+

Próximos lançamentos da Fase 4 da Marvel

Estamos na metade de 2022, mas ainda restam alguns importantes lançamentos este ano. Um deles chegará em breve ao Disney+ e o outro irá direto para os cinemas, no final do ano. São eles:


Pantera Negra: Wakanda para Sempre | Marvel Studios | Teaser Trailer Oficial Legendado

Próximos lançamentos da Fase 5 da Marvel

Entre 2023 e 2024, todas as produções que compõem a Fase 5 da Marvel virão à tona. A nova etapa começa com o segundo filme protagonizado por Homem-Formiga e a Vespa, e termina com o longa-metragem dedicado aos Thunderbolts.

A seguir, saiba tudo o que vem com a Fase 5:

  • Homem-Formiga e a Vespa – Quantumania: novas aventuras no Reino Quântico aguardam o simpático Scott Lang (Homem-Formiga), interpretado por Paul Rudd, e a inflexível Hope Van Dyne (Vespa), vivida por Evangeline Lilly. O filme chegará aos cinemas em fevereiro de 2023.

  • Secret Invasion: esta série crossover estreará diretamente no Disney+. Nick Fury (Samuel L. Jackson) e Skrull Talos (Ben Mendelsohn) retornam para enfrentar uma nova ameaça alienígena na Terra, após sua aparição em Capitã Marvel (2019). 

  • Guardiões da Galáxia Vol. 3: ainda sofrendo com a morte de Gamora (Zoe Saldana), Peter Quill/Star-Lord (Chris Pratt) e o resto dos Guardiões da Galáxia retornam, em 2023, para enfrentar um novo vilão que ameaça destruir o universo.

  • Echo: no primeiro semestre de 2023, o Disney+ estreia a série que conta a história de Maya López (Alaqua Cox), cujo comportamento implacável em Nova York traz problemas para ela até mesmo em sua cidade natal.

  • Loki, 2ª temporada: ainda no primeiro semestre do próximo ano, a 2ª temporada de Loki estreia no Disney+. O público descobrirá como continuam as aventuras do Deus da Trapaça (Tom Hiddleston), Sylvie (Sophia Di Martino) e Mobius (Owen Wilson).

  • Ironheart: sem muitos detalhes confirmados até o momento, a série está programada para estrear no segundo semestre de 2023.

  • Agatha – Coven of Chaos: a produção que trará de volta Agatha Harkness (Kathryn Hahn), a vilã que conhecemos em WandaVision (2021), chegará no final do ano que vem.

  • As Marvels: em julho de 2023, os fãs finalmente poderão ver nos cinemas o longa-metragem que reunirá Carol Danvers (Brie Larson), Monica Rambeau (Teyonah Parris) e Kamala Khan (Iman Vellani).

  • Blade: o reboot do emblemático personagem se torna sua primeira participação no UCM. O filme chegará aos cinemas em novembro de 2023.

  • Captain America – New World Order: todos amam os filmes protagonizados por Steve Rogers (Chris Evans). Mas nesta produção que chegará aos cinemas em maio de 2024, é Sam Wilson (Anthony Mackie) quem continua o legado do Capitão América.

  • Daredevil – Born Again: a produção marca o retorno de Charlie Cox e Vincent D'Onofrio como Matt Murdock/Demolidor e o Rei do Crime. O lançamento exclusivo no Disney+ acontecerá durante o primeiro semestre de 2024.

  • Thunderbolts: o último filme da Fase 5 da Marvel, com lançamento previsto para julho de 2024, apresenta um grande grupo de super-heróis. Entretanto, ainda não há detalhes sobre eles.

Loki

Próximos lançamentos da Fase 6 da Marvel

Como se não bastasse divulgar a lista de séries e filmes da Fase 5, a Marvel Studios também revelou alguns dos títulos mais marcantes que farão parte da Fase 6, com previsão de estreia entre 2024 e 2025.

  • O Quarteto Fantástico: a produção só começa ano que vem, mas já se sabe que o novo filme sobre uma das famílias mais icônicas da Marvel chegará em novembro de 2024.

  • Avengers – The Kang Dynasty: as histórias dos Vingadores não terminaram em 2019, com Vingadores: Ultimato. Elas continuarão em maio de 2025, com o lançamento nos cinemas de um título aguardado pelos fãs.

  • Avengers – Secret Wars: ainda em 2025, mais aventuras dos Vingadores chegam aos cinemas. Em novembro deste ano, será lançado o sexto filme dedicado ao grupo de super-heróis.

Quarteto Fantástico

Próximos lançamentos em animação da Marvel

Os amantes de animação também podem celebrar, porque, além da estreia de Eu Sou Groot, no Disney+, a Marvel Studios está preparando várias outras produções. Abaixo, veja quais são:


Eu sou Groot | Trailer Oficial Legendado | Disney+

  • Eu Sou Groot: A série de cinco curtas originais da Marvel Studios é estrelada por Baby Groot, a adorável arvorezinha que conhecemos nos filmes dos Guardiões da Galáxia. Estreia em 10 de agosto deste ano.

  • What If…?, 2ª temporada: nos novos episódios de What If…?, as jornadas pelo incrível Multiverso continuam. A série animada, disponível no Disney+, apresenta realidades alternativas sobre os principais marcos e personagens dos filmes da Marvel. A 2ª temporada estreia em 2023.

  • X-Men ‘97: apresentando novas histórias na icônica linha do tempo dos anos 1990, a série animada retorna com novos episódios – e desafios – para os mutantes. A produção chegará exclusivamente ao Disney+ em 2023.

  • Marvel Zombies: inspirada em um dos episódios da 1ª temporada de What If…?, a produção apresenta uma nova geração de super-heróis que devem lutar contra uma praga de zumbis que se espalha. Sem data de lançamento confirmada, ela chegará diretamente ao streaming.

  • Spider-Man: Freshman Year: A série seguirá Peter Parker em seu caminho para se tornar o Homem-Aranha no UCM, com uma jornada diferente e inédita para o público. Estreia em 2024, exclusivamente no Disney+.

Para conhecer todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar a Marvel Insider!

Quer receber todas as novidades da Marvel?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set