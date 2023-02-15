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Quais atores voltam para Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

15 de fevereiro de 2023
15 de fevereiro de 2023

O novo filme da Marvel traz personagens e atores novos, mas há outros que o público já conhece. Veja quem são!


Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania chega aos cinemas no dia 16 de fevereiro sob muitas expectativas do público, pois o filme inaugura a fase 5 do Universo Cinematográfico Marvel (UCM).

O longa-metragem apresenta personagens e atores novos. Entretanto, muitos que já estiveram nos filmes anteriores estão de volta para enfrentar o vilão Kang, o Conquistador (Jonathan Majors).

Descubra alguns deles na lista a seguir:

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania


Atores confirmados em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

- Paul Rudd (Scott Lang/Homem-Formiga): o protagonista volta para continuar com as suas aventuras, agora no Reino Quântico, uma realidade alternativa que só pode ser acessada com o encolhimento subatômico.

- Evangeline Lilly (Hope Van Dyne/Vespa): essa importante personagem feminina retorna e também irá enfrentar os perigos do Reino Quântico junto com o Homem-Formiga.

- Michelle Pfeiffer (Janet Van Dyne): a atriz já tinha vivido a mãe de Hope Van Dyne em Homem-Formiga e a Vespa (2018) e é presença confirmada no novo filme.

- Michael Douglas (Hank Pym): conhecido do público desde o primeiro Homem-Formiga (2015), Hank Pym precisa sobreviver a Kang e ao Reino Quântico junto com os super-heróis.

Não perca Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania nos cinemas

Você já pode garantir o seu ingresso para ver o filme no cinema pelo site oficial de lançamento.

Aproveite também para conferir Homem-Formiga e Homem-Formiga e a Vespa no Disney+

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