Quais filmes da Marvel assistir antes da estreia de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura

Descubra os títulos da Marvel Studios que ajudam a conhecer mais sobre a história deste super-herói.

O Multiverso expande seus limites mais do que nunca em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, o novo filme da Marvel Studios que chega aos cinemas do Brasil em 5 de maio, com sessões especiais de pré-estreia em 4 de maio.

Com aliados antigos e novos, Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) enfrenta uma jornada rumo ao desconhecido, onde deve atravessar perigosas e alucinantes realidades alternativas do Multiverso para enfrentar um adversário enigmático.

Além da protagonista, o filme conta em seu elenco com Mordo (Chiwetel Ejiofor), Wanda Maximoff/Feiticeira Escarlate (Elizabeth Olsen), America Chávez (Xochitl Gomez), Nicodemus West (Michael Stühlbarg) e Christine Palmer (Rachel McAdams).

Mas antes de comprar ingressos para conferir Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, descubra a seguir em quais títulos do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) esse super-herói aparece.







Em quais filmes da Marvel o Doutor Estranho aparece?





Stephen Strange, mais conhecido como Doutor Estranho, tem várias aparições em filmes do UCM, o que nos permite contextualizar melhor o que acontece em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura.

Os que querem saber mais sobre a história do super-herói e seus aliados precisam assistir ao longa Doutor Estranho (2016), Thor: Ragnarok (2017), Vingadores: Guerra Infinita (2018), Vingadores: Ultimato (2019) e Homem-Aranha: Sem Volta para Casa (2021). A maioria deles está disponível no Disney+.