Cancel
Novidades Marvel

Quais filmes da Marvel assistir antes da estreia de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura

29 de abril de 2022
29 de abril de 2022

Descubra os títulos da Marvel Studios que ajudam a conhecer mais sobre a história deste super-herói.


O Multiverso expande seus limites mais do que nunca em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, o novo filme da Marvel Studios que chega aos cinemas do Brasil em 5 de maio, com sessões especiais de pré-estreia em 4 de maio.

Com aliados antigos e novos, Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) enfrenta uma jornada rumo ao desconhecido, onde deve atravessar perigosas e alucinantes realidades alternativas do Multiverso para enfrentar um adversário enigmático.

Além da protagonista, o filme conta em seu elenco com Mordo (Chiwetel Ejiofor), Wanda Maximoff/Feiticeira Escarlate (Elizabeth Olsen), America Chávez (Xochitl Gomez), Nicodemus West (Michael Stühlbarg) e Christine Palmer (Rachel McAdams).

Mas antes de comprar ingressos para conferir Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, descubra a seguir em quais títulos do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) esse super-herói aparece.

Doutor Estranho


Em quais filmes da Marvel o Doutor Estranho aparece?

Stephen Strange, mais conhecido como Doutor Estranho, tem várias aparições em filmes do UCM, o que nos permite contextualizar melhor o que acontece em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura.

Os que querem saber mais sobre a história do super-herói e seus aliados precisam assistir ao longa Doutor Estranho (2016), Thor: Ragnarok (2017), Vingadores: Guerra Infinita (2018), Vingadores: Ultimato (2019) e Homem-Aranha: Sem Volta para Casa (2021). A maioria deles está disponível no Disney+.

Vingadores


Quer receber todas as novidades da Marvel?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set