Quais filmes da Marvel você deve ver antes de Guardiões da Galáxia: Volume 3

Saiba quais filmes assistir para ficar por dentro da história dos super-heróis conhecidos como Guardiões da Galáxia.



Falta pouco! No dia 4 de maio, chega aos cinemas de todo o Brasil Guardiões da Galáxia: Volume 3, que traz Peter Quill (Chris Pratt) e seus fiéis parceiros em mais uma aventura cheia de surpresas e perigos.

Se você não acompanhou todos os lançamentos do Universo Cinematográfico da Marvel (UCM), aproveite os próximos dias para ficar por dentro da história.

Obviamente, o ideal seria ver todos os filmes do UCM antes da estreia – mas assistindo aos cinco filmes abaixo (disponíveis no Disney+), você já conseguirá entender perfeitamente quem são os Guardiões da Galáxia e a sua importância nesse fabuloso universo. Confira:







Guardiões da Galáxia (2014)





Em uma aventura espacial com muita ação, o destemido Peter Quill se torna o alvo de uma caçada implacável após roubar uma esfera cobiçada pelo poderoso vilão Ronan (Lee Pace).

Para fugir do inimigo e salvar a galáxia, Peter Quill faz uma aliança com um grupo inusitado: o guaxinim falante Rocket (voz de Bradley Cooper), a árvore humanoide Groot (voz de Vin Diesel), a enigmática Gamora (Zoë Saldaña) e Drax, o Destruidor (Dave Bautista).

Se você quer saber ou relembrar como tudo começou, não deixe de ver o primeiro Guardiões da Galáxia!







Guardiões da Galáxia: Volume 2 (2017)





Em Os Guardiões da Galáxia: Volume 2, os personagens precisam manter o grupo unido enquanto enfrentam divergências e descobrem a identidade do verdadeiro pai de Peter Quill.

No meio de tudo isso, antigos inimigos tornam-se aliados nesse filme que expande ainda mais o Universo Cinematográfico Marvel (UCM), apresentando também novos personagens como Mantis (Pom Klementieff).







Vingadores: Guerra Infinita (2018)





Quando o temido Thanos (Josh Brolin) chega à Terra, os Guardiões da Galáxia precisam se unir aos Vingadores em um confronto épico e inesquecível que marcou o cinema.

Vingadores: Guerra Infinita é um filme essencial para entender os acontecimentos mais relevantes do UCM e como os Guardiões da Galáxia chegaram até o ponto da história em que estão atualmente.







Vingadores: Ultimato (2019)





No final da Saga do Infinito, os Vingadores e os Guardiões da Galáxia voltam a enfrentar Thanos depois de ele ter usado as Joias do Infinito para exterminar metade da população do universo.

Um dos filmes de maior bilheteria da história do cinema, Vingadores: Ultimato é a continuação direta de Vingadores: Guerra Infinita e presenteia o espectador com momentos extremamente marcantes, como a morte de importantes personagens.







Guardiões da Galáxia: Especial de Festas (2022)





O especial de 44 minutos apresenta novos desafios para os Guardiões na Terra: eles conseguirão fazer Peter Quill ter um Natal inesquecível e conseguir o presente perfeito?

Guardiões da Galáxia: Especial de Festas é um aditivo para o UCM e apresenta muitas informações que não podem passar despercebidas antes do lançamento do próximo filme dos super-heróis.

