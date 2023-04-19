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Quais filmes da Marvel você deve ver antes de Guardiões da Galáxia: Volume 3

20 de abril de 2023
20 de abril de 2023

Saiba quais filmes assistir para ficar por dentro da história dos super-heróis conhecidos como Guardiões da Galáxia.


Falta pouco! No dia 4 de maio, chega aos cinemas de todo o Brasil Guardiões da Galáxia: Volume 3, que traz Peter Quill (Chris Pratt) e seus fiéis parceiros em mais uma aventura cheia de surpresas e perigos.

Saiba que já é possível garantir o seu ingresso na pré-venda oficial!

Se você não acompanhou todos os lançamentos do Universo Cinematográfico da Marvel (UCM), aproveite os próximos dias para ficar por dentro da história.

Obviamente, o ideal seria ver todos os filmes do UCM antes da estreia – mas assistindo aos cinco filmes abaixo (disponíveis no Disney+), você já conseguirá entender perfeitamente quem são os Guardiões da Galáxia e a sua importância nesse fabuloso universo. Confira:

Guardiões da Galáxia


Guardiões da Galáxia (2014)

Em uma aventura espacial com muita ação, o destemido Peter Quill se torna o alvo de uma caçada implacável após roubar uma esfera cobiçada pelo poderoso vilão Ronan (Lee Pace).

 Para fugir do inimigo e salvar a galáxia, Peter Quill faz uma aliança com um grupo inusitado: o guaxinim falante Rocket (voz de Bradley Cooper), a árvore humanoide Groot (voz de Vin Diesel), a enigmática Gamora (Zoë Saldaña) e Drax, o Destruidor (Dave Bautista).

Se você quer saber ou relembrar como tudo começou, não deixe de ver o primeiro Guardiões da Galáxia!

Guardiões da Galáxia: Volume 2


Guardiões da Galáxia: Volume 2 (2017)

Em Os Guardiões da Galáxia: Volume 2, os personagens precisam manter o grupo unido enquanto enfrentam divergências e descobrem a identidade do verdadeiro pai de Peter Quill.

No meio de tudo isso, antigos inimigos tornam-se aliados nesse filme que expande ainda mais o Universo Cinematográfico Marvel (UCM), apresentando também novos personagens como Mantis (Pom Klementieff).

Vingadores: Guerra Infinita


Vingadores: Guerra Infinita (2018)

Quando o temido Thanos (Josh Brolin) chega à Terra, os Guardiões da Galáxia precisam se unir aos Vingadores em um confronto épico e inesquecível que marcou o cinema.

Vingadores: Guerra Infinita é um filme essencial para entender os acontecimentos mais relevantes do UCM e como os Guardiões da Galáxia chegaram até o ponto da história em que estão atualmente.

Vingadores: Ultimato


Vingadores: Ultimato (2019)

No final da Saga do Infinito, os Vingadores e os Guardiões da Galáxia voltam a enfrentar Thanos depois de ele ter usado as Joias do Infinito para exterminar metade da população do universo.

Um dos filmes de maior bilheteria da história do cinema, Vingadores: Ultimato é a continuação direta de Vingadores: Guerra Infinita e presenteia o espectador com momentos extremamente marcantes, como a morte de importantes personagens.

Guardiões da Galáxia: Especial de Festas


Guardiões da Galáxia: Especial de Festas (2022)

O especial de 44 minutos apresenta novos desafios para os Guardiões na Terra: eles conseguirão fazer Peter Quill ter um Natal inesquecível e conseguir o presente perfeito?

Guardiões da Galáxia: Especial de Festas é um aditivo para o UCM e apresenta muitas informações que não podem passar despercebidas antes do lançamento do próximo filme dos super-heróis.

Para não perder nenhuma novidade sobre o UCM, acesse Marvel Insider.

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