Embora não seja necessário revisitar toda a saga dos X-Men, assistir novamente aos principais filmes pode ajudar a compreender melhor o último filme da franquia.





O último filme da franquia X-Men, Fênix Negra já está disponível no serviço de assinatura Disney+. O longa é o último episódio na saga de heróis antes da história se tornar oficialmente parte do Universo Cinematográfico da Marvel (UCM), participando da longa lista de super-heróis da franquia, como Doutor Estranho, o Gavião Arqueiro e,também, o Cavaleiro da Lua.









A história de Fênix Negra



No filme, um incidente no espaço exterior desencadeia a Força Fênix dentro de Jean Grey (Sophie Turner). Jean é corrompida por seu poder de destruição, transformando-a em uma ameaça para os X-Men, incluindo seu mentor Professor X (James McAvoy) e Genosha, o refúgio da ilha mutante de Magneto (Michael Fassbender). Para piorar, uma alienígena sem nome, interpretada por Jessica Chastain, começa a manipular Jean para seus próprios fins.

Fênix Negra é o 12º filme da franquia X-Men e o quarto longa depois que X-Men: First Class reiniciou a saga em 2011. É também uma releitura cinematográfica da Saga Fênix Negra feita nos quadrinhos como enredo alternativo do volume X-Men: The Last Stand de 2006.





Quais filmes ver antes de Fênix Negra?



Mas calma, não é necessário rever todos os 11 filmes e spin-offs anteriores dos X-Men para entender os acontecimentos de Fênix Negra. Para aqueles fãs casuais que desejam compreender como os acontecimentos deste filme se desenrolaram desde o início, separamos os principais longas para você maratonar antes de dar play no filme mais recente.









X-Men: Primeira Classe (2011)





O filme dirigido por Matthew Vaughn retrata a formação inicial dos X-Men e como eles pararam a crise dos mísseis cubanos de 1962. Centra-se no triângulo amoroso entre os amigos Charles Xavier, Magneto e Mística (Jeniffer Lawrence), e como tudo se desfez devido às suas diferenças ideológicas.

Embora Primeira Classe ocorra duas décadas antes de Jean Grey se juntar aos X-Men, podemos ver neste filme a forma paternalista com que Xavier trata Mística e seus alunos originais. Essa característica seria umas das razões porque o Professor X mais tarde tentaria controlar Jean para manter seus poderes sob controle, um hábito que Magneto critica intensamente Fênix Negra.









X-Men: Dias de um Futuro Esquecido (2014)



A aventura de viagem no tempo de X-Men: Dias de um Futuro Esquecido revela o quão importante é Mística para a linha do tempo. No filme, nossos herois tentam impedi-la de causar uma morte crucial em 1973 que desencadearia a futura extinção de mutantes pelos Sentinelas.

O filme também apresenta Mercúrio (Evan Peters) e estabelece como Fera (Nicholas Hoult) tem sido o leal braço direito do Professor X; um relacionamento que é testado em Fênix Negra. Este longa também é importante porque ao final dele, Wolverine altera a linha do tempo da trilogia original para ter um final feliz com a Jean Grey mais velha (Famke Janssen).









X-Men: Apocalipse (2016)



Situado em 1983, X-Men: Apocalipse é o longa mais importante para Fênix Negra porque apresenta a Jean Grey de Sophie Turner e o resto da equipe atual dos X-Men, incluindo Ciclope (Tye Sheridan), Tempestade (Alexandra Shipp) e Noturno (Kodi Smit-McPhee).

Aqui, os X-Men salvam o mundo do Apocalipse (Oscar Isaac, de Cavaleiro da Lua), mas antes disso, o filme mostra como o Professor X está tentando ajudar Jean, que não consegue controlar as explosões repentinas de seus poderes psíquicos.

Depois de muitas tentativas, o Professor X pede a Jean que pare de tentar se controlar por alguns instante, desencadeando a Força Fênix pela primeira vez para destruir o Apocalipse. No final de X-Men: Apocalipse, Mística finalmente retorna aos X-Men e se torna sua treinadora, um prelúdio para o destino final de Ravena em Fênix Negra.









X-Men 3: O Confronto Final e Logan



Por fim, pode ser interessante assistir novamente ao último filme da trilogia original de X-Men para comparar como a Fênix Negra é adaptada nos dois longas. Você também pode assistir a Logan novamente, que não é apenas um dos melhores filmes da saga como apresenta um estilo único que é espelhado na trágica história de Jean Grey em Fênix Negra.