Quais músicas estão no especial Miley Cyrus – Endless Summer Vacation (Backyard Sessions)

De “Jaded” a “Flowers”, confira as músicas que já viraram hits e Miley Cyrus canta no especial do Disney+.



A cantora Miley Cyrus lançou seu novo álbum e, junto com ele, um especial no Disney+ chamado Miley Cyrus - Endless Summer Vacation (Backyard Sessions), no qual canta músicas novas e também um clássico da sua carreira.

O especial de 42 minutos traz a cantora norte-americana fazendo apresentações musicais incríveis e falando sobre o processo de gravação do seu oitavo álbum de estúdio.





Quais músicas Miley Cyrus canta no especial do Disney+





A lista de canções de Miley Cyrus - Endless Summer Vacation (Backyard Sessions) é a seguinte:





1) “Jaded”

2) “Rose Colored Lenses”

3) “Thousand Miles”

4) “Wildcard”

5) “Island”

6) “Wonder Woman”

7) “The Climb”

8) “River”

9) “Flowers”









Onde ver Miley Cyrus - Endless Summer Vacation (Backyard Sessions)





O especial de Miley Cyrus já está disponível no Disney+. Não deixe de ver as entrevistas exclusivas feitas com a cantora e conhecer um pouco mais do seu talento incrível que conquista fãs no mundo inteiro!