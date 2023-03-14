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Quais músicas estão no especial Miley Cyrus – Endless Summer Vacation (Backyard Sessions)

14 de março de 2023
14 de março de 2023

De “Jaded” a “Flowers”, confira as músicas que já viraram hits e Miley Cyrus canta no especial do Disney+.


A cantora Miley Cyrus lançou seu novo álbum e, junto com ele, um especial no Disney+ chamado Miley Cyrus - Endless Summer Vacation (Backyard Sessions), no qual canta músicas novas e também um clássico da sua carreira.

O especial de 42 minutos traz a cantora norte-americana fazendo apresentações musicais incríveis e falando sobre o processo de gravação do seu oitavo álbum de estúdio.


Quais músicas Miley Cyrus canta no especial do Disney+


A lista de canções de Miley Cyrus - Endless Summer Vacation (Backyard Sessions) é a seguinte:

1) “Jaded
2) “Rose Colored Lenses
3) “Thousand Miles
4) “Wildcard
5) “Island
6) “Wonder Woman
7) “The Climb
8) “River
9) “Flowers


Miley Cyrus


Onde ver Miley Cyrus - Endless Summer Vacation (Backyard Sessions)


O especial de Miley Cyrus já está disponível no Disney+. Não deixe de ver as entrevistas exclusivas feitas com a cantora e conhecer um pouco mais do seu talento incrível que conquista fãs no mundo inteiro!

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