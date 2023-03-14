Quais músicas estão no especial Miley Cyrus – Endless Summer Vacation (Backyard Sessions)

De “Jaded” a “Flowers”, confira as músicas que já viraram hits e Miley Cyrus canta no especial do Disney+.
A cantora Miley Cyrus lançou seu novo álbum e, junto com ele, um especial no Disney+ chamado Miley Cyrus - Endless Summer Vacation (Backyard Sessions), no qual canta músicas novas e também um clássico da sua carreira.
O especial de 42 minutos traz a cantora norte-americana fazendo apresentações musicais incríveis e falando sobre o processo de gravação do seu oitavo álbum de estúdio.
Quais músicas Miley Cyrus canta no especial do Disney+
A lista de canções de Miley Cyrus - Endless Summer Vacation (Backyard Sessions) é a seguinte:
1) “Jaded”
2) “Rose Colored Lenses”
3) “Thousand Miles”
4) “Wildcard”
5) “Island”
6) “Wonder Woman”
7) “The Climb”
8) “River”
9) “Flowers”
Onde ver Miley Cyrus - Endless Summer Vacation (Backyard Sessions)
O especial de Miley Cyrus já está disponível no Disney+. Não deixe de ver as entrevistas exclusivas feitas com a cantora e conhecer um pouco mais do seu talento incrível que conquista fãs no mundo inteiro!