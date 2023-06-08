Quais os nomes dos sete anões do filme da Branca de Neve

Cada um deles conta com uma personalidade única que está relacionada com os seus nomes.
A história mágica e os personagens inesquecíveis da clássica animação Branca de Neve e os Sete Anões (1937) são celebrados há gerações. O filme está disponível no Disney+ para ser visto e revisto sempre!
O clássico apresenta a Branca de Neve, uma princesa adorável com um coração nobre, que é amada por todos os habitantes do reino, com exceção de uma: a Rainha Má.
Quando o Espelho Mágico proclama que a Branca de Neve é a mais bela de todas, a vilã ordena sua execução, e a protagonista não tem outra escolha a não ser fugir e se esconder na floresta. Dessa forma, ela chega a uma cabana aconchegante onde encontra sete novos amigos.
Lembre-se de seus nomes e refresque sua memória!
Quais são os nomes dos sete amigos da Branca de Neve?
Os sete amigos da Branca de Neve no filme são: Mestre, Dengoso, Soneca, Atchim, Feliz, Dunga e Zangado.
Com suas diferentes personalidades (que se refletem em seus nomes), esses carismáticos personagens farão tudo o que puderem para proteger a Branca de Neve.
Eles a convidam para morar na casa deles e comemoram dançando e cantando.
No entanto, quando eles saem de casa para trabalhar, a Rainha está pronta para agir: ela engana a Branca de Neve e a faz morder uma maçã envenenada.
Você não lembra o que acontece no desfecho dessa história icônica? É hora de rever Branca de Neve e os Sete Anões com sua família no Disney+!