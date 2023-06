Quais os nomes dos sete anões do filme da Branca de Neve

Cada um deles conta com uma personalidade única que está relacionada com os seus nomes.



A história mágica e os personagens inesquecíveis da clássica animação Branca de Neve e os Sete Anões (1937) são celebrados há gerações. O filme está disponível no Disney+ para ser visto e revisto sempre!

O clássico apresenta a Branca de Neve, uma princesa adorável com um coração nobre, que é amada por todos os habitantes do reino, com exceção de uma: a Rainha Má.

Quando o Espelho Mágico proclama que a Branca de Neve é a mais bela de todas, a vilã ordena sua execução, e a protagonista não tem outra escolha a não ser fugir e se esconder na floresta. Dessa forma, ela chega a uma cabana aconchegante onde encontra sete novos amigos.



Seus novos amigos são pessoas com nanismo, que se caracteriza pela deficiência no crescimento, por condição genética ou médica, que faz com que o indivíduo tenha baixa estatura em relação à média da população em geral, segundo afirma o Ministério da Saúde.





Lembre-se de seus nomes e refresque sua memória!





Quais são os nomes dos sete amigos da Branca de Neve?



Os sete amigos da Branca de Neve no filme são: Mestre, Dengoso, Soneca, Atchim, Feliz, Dunga e Zangado.

Com suas diferentes personalidades (que se refletem em seus nomes), esses carismáticos personagens farão tudo o que puderem para proteger a Branca de Neve.

Eles a convidam para morar na casa deles e comemoram dançando e cantando.

No entanto, quando eles saem de casa para trabalhar, a Rainha está pronta para agir: ela engana a Branca de Neve e a faz morder uma maçã envenenada.

Você não lembra o que acontece no desfecho dessa história icônica? É hora de rever Branca de Neve e os Sete Anões com sua família no Disney+!