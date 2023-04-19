Cancel
Novidades Disney+

Quais países Jeremy Renner visita em Projeto Renner

19 de abril de 2023
19 de abril de 2023

Famoso por interpretar o Gavião Arqueiro no cinema, Jeremy Renner visita diferentes lugares do mundo ajudando a reconstruir veículos velhos. Conheça mais detalhes da série!


Projeto Renner é a nova série do Disney+ que mostra o ator Jeremy Renner (famoso por interpretar o Gavião Arqueiro nos filmes e séries da Marvel) reconstruindo veículos foras de uso que são entregues a organizações sociais em diferentes regiões do mundo.

Em cada lugar, Jeremy, junto com seu melhor amigo e parceiro de negócios, Rory Millikin, ajuda entidades a resolverem os problemas de suas respectivas comunidades. As ações contam ainda com o apoio de diferentes artistas.

É fascinante ver como veículos antigos podem ser transformados em tantas coisas diferentes. Junte-se você também nessa jornada pelo mundo com Projeto Renner

Projeto Renner


As cidades que Jeremy Renner visita em Projeto Renner

- Chicago (Estados Unidos): em Chicago, o ator ajuda na construção de um “ônibus musical” para The BASE Chicago, uma organização que oferece vários programas para manter a juventude fora das ruas no bairro West Garfield Park. O episódio conta com a participação da atriz Vanessa Hudgens, de High School Musical (2006).

- Rajasthan (Índia): construção de um centro móvel de tratamento de água para Uva Jagriti Sansthan, uma organização sem fins lucrativos que fornece água potável a comunidades de toda a Índia. O ator Anil Kapoor também está envolvido no projeto. 

- Cabo San Lucas (México): Jeremy Renner transforma um ônibus em um estúdio de dança móvel para a Casa Hogar de Cabo San Lucas, uma organização sem fins lucrativos que fornece abrigo, atendimento em tempo integral e carinho para crianças em situação de vulnerabilidade social. Quem participa dessa ação é Sebastián Yatra, cantor e compositor colombiano.

- Reno (Estados Unidos): na cidade de Reno, em Nevada, a boa ação de Jeremy Renner e sua equipe é fazer com que um ônibus se torne um centro recreativo móvel para crianças. A instituição beneficiada é a Big Brothers Big Sisters of Upstate Nevada. Anthony Mackie, intérprete do Falcão no Universo Cinematográfico Marvel (UCM), também está presente no episódio.

Quer receber todas as novidades da Disney?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set