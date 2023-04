Quais países Jeremy Renner visita em Projeto Renner

Famoso por interpretar o Gavião Arqueiro no cinema, Jeremy Renner visita diferentes lugares do mundo ajudando a reconstruir veículos velhos. Conheça mais detalhes da série!



Projeto Renner é a nova série do Disney+ que mostra o ator Jeremy Renner (famoso por interpretar o Gavião Arqueiro nos filmes e séries da Marvel) reconstruindo veículos foras de uso que são entregues a organizações sociais em diferentes regiões do mundo.

Em cada lugar, Jeremy, junto com seu melhor amigo e parceiro de negócios, Rory Millikin, ajuda entidades a resolverem os problemas de suas respectivas comunidades. As ações contam ainda com o apoio de diferentes artistas.

É fascinante ver como veículos antigos podem ser transformados em tantas coisas diferentes. Junte-se você também nessa jornada pelo mundo com Projeto Renner!







As cidades que Jeremy Renner visita em Projeto Renner





- Chicago (Estados Unidos): em Chicago, o ator ajuda na construção de um “ônibus musical” para The BASE Chicago, uma organização que oferece vários programas para manter a juventude fora das ruas no bairro West Garfield Park. O episódio conta com a participação da atriz Vanessa Hudgens, de High School Musical (2006).

- Rajasthan (Índia): construção de um centro móvel de tratamento de água para Uva Jagriti Sansthan, uma organização sem fins lucrativos que fornece água potável a comunidades de toda a Índia. O ator Anil Kapoor também está envolvido no projeto.

- Cabo San Lucas (México): Jeremy Renner transforma um ônibus em um estúdio de dança móvel para a Casa Hogar de Cabo San Lucas, uma organização sem fins lucrativos que fornece abrigo, atendimento em tempo integral e carinho para crianças em situação de vulnerabilidade social. Quem participa dessa ação é Sebastián Yatra, cantor e compositor colombiano.

- Reno (Estados Unidos): na cidade de Reno, em Nevada, a boa ação de Jeremy Renner e sua equipe é fazer com que um ônibus se torne um centro recreativo móvel para crianças. A instituição beneficiada é a Big Brothers Big Sisters of Upstate Nevada. Anthony Mackie, intérprete do Falcão no Universo Cinematográfico Marvel (UCM), também está presente no episódio.