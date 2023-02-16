Quais personagens aparecem nas cenas pós-crédito de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

O terceiro filme focado na história do Homem-Formiga, protagonizado por Paul Rudd, traz grandes revelações nas cenas pós-crédito. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

Marvel Studios, acaba de desembarcar nos cinemas do mundo todo. A tão esperada história apresenta novos rostos nunca antes vistos, mas que parecem ter chegado para ficar! Além disso, a produção conta com cenas pós-crédito reveladoras.



Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania , o filme mais recente da, acaba de desembarcar nos cinemas do mundo todo. A tão esperada história apresenta novos rostos nunca antes vistos, mas que parecem ter chegado para ficar! Além disso, a produção conta com

duas cenas extras que, como um bom fã do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), você não vai querer perder! Cada uma delas traz grandes revelações.



Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania temque, como um bom fã do), você não vai querer perder! Cada uma delas traz grandes revelações.

Homem-Formiga e suas cenas pós-crédito.



Entre na Fase 5 com o terceiro filme doe suas





Quem aparece nas cenas pós-crédito de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania



variações de Kang, o conquistador (Jonathan Majors) aparecem. Algumas delas são as responsáveis por deixar uma das facetas do vilão presa no



Na primeira cena pós-crédito, todas as) aparecem. Algumas delas são as responsáveis por deixar uma das facetas do vilão presa no Reino Quântico

Kang, o Conquistador, Mobius (Owen Wilson) e Tom Hiddleston), o Deus das Mentiras.



Na segunda cena pós-crédito, aparecem) e Loki ), o Deus das Mentiras.





A nova fase chegou! Garanta já seu ingresso no cinema para mais perto de você para curtir muita ação com Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania