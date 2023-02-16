Quais personagens aparecem nas cenas pós-crédito de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

O terceiro filme focado na história do Homem-Formiga, protagonizado por Paul Rudd, traz grandes revelações nas cenas pós-crédito. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!
Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, o filme mais recente da Marvel Studios, acaba de desembarcar nos cinemas do mundo todo. A tão esperada história apresenta novos rostos nunca antes vistos, mas que parecem ter chegado para ficar! Além disso, a produção conta com cenas pós-crédito reveladoras.
Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania tem duas cenas extras que, como um bom fã do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), você não vai querer perder! Cada uma delas traz grandes revelações.
Entre na Fase 5 com o terceiro filme do Homem-Formiga e suas cenas pós-crédito.
Quem aparece nas cenas pós-crédito de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania
Na primeira cena pós-crédito, todas as variações de Kang, o conquistador (Jonathan Majors) aparecem. Algumas delas são as responsáveis por deixar uma das facetas do vilão presa no Reino Quântico.
Na segunda cena pós-crédito, aparecem Kang, o Conquistador, Mobius (Owen Wilson) e Loki (Tom Hiddleston), o Deus das Mentiras.
A nova fase chegou! Garanta já seu ingresso no cinema para mais perto de você para curtir muita ação com Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania.
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