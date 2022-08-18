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Novidades Marvel

Quais personagens da Marvel aparecem em Eu Sou Groot?

18 de agosto de 2022
18 de agosto de 2022

Baby Groot já está aprontando entre as estrelas – e emocionando fãs com suas histórias em mais uma produção Marvel disponível no Disney+.


Baby Groot já chegou ao Disney+ com sua própria série, Eu Sou Groot. São cinco curtas da Marvel Studios que mostram o personagem à medida que ele cresce e se mete em problemas.

A arvorezinha travessa tem muitas histórias para contar, algumas delas com a ajuda de grandes amigos. Conheça quais são estes personagens que aparecem na série.

Yo Soy Groot

Os personagens da Marvel que aparecem em Eu Sou Groot

No episódio Magnum Opus, de Eu Sou Groot, estão presentes o esperto guaxinim Rocket Raccoon e Drax, o Destruidor. Na produção, Drax está no banho quando Groot rouba seu sabonete, e o utiliza para fazer uma arte.

De repente, Rocket percebe uma explosão. Em seguida, vê o fogo que Groot desencadeou com seu processo criativo. O guaxinim repreende seu amigo pelo caos na nave.

No entanto, ele é acalmado com o desenho de família feito pela pequena árvore.
 

Groot surfea en el jabón de Drax

Assista Eu Sou Groot no Disney+

A série de curtas Eu Sou Groot já está disponível no Disney+. Vin Diesel, que é a voz de Groot na franquia Guardiões da Galáxia, também dubla Baby Groot na versão original em inglês.

O roteiro e direção são de Kirsten Lepore e a produção executiva de Kevin Feige, Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum e James Gunn.

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