Quais são as eras de Star Wars?

Entenda a linha temporal do universo criado por George Lucas.

Em 1977, George Lucas deu início ao que se tornaria um verdadeiro universo. Estamos falando do lançamento de Star Wars: Uma Nova Esperança – disponível no Disney+.

Suas histórias de Jedi, Sith, dróides e naves espaciais conquistaram o público e rapidamente a história de uma Galáxia muito, muito distante se expandiu. Novas tramas e personagens surgiram e o fascínio do público só cresceu ainda mais.

Para organizar os diferentes enredos e produções, a linha temporal de Star Wars é dividida em eras. E, a seguir, você descobre quais são e a que fatos elas correspondem:









Da Velha República à Ascensão da Primeira Ordem: as eras de Star Wars



A Velha República: essa Era compreende o período em que a República foi criada entre os mundos do Núcleo Galáctico, e a Ordem Jedi surgiu para protegê-la. Contudo, uma briga entre os Jedi levou a criação dos Sith, que também surgiram nessa época.





A Alta República: foi o período de ouro da República. Protegida pelos cavaleiros Jedi e comandada pelo Senado, ela se expandia e havia otimismo na Galáxia.





A Queda dos Jedi: essa Era é marcada pelo retorno de um Lorde Sith que orquestra um grande ataque, mergulhando a Galáxia em uma profunda escuridão enquanto os Jedi lutam ao máximo para defendê-la.





O Império: os anos sombrios do Império foram marcados pelo terror e medo de um poder militar crescente. Enquanto isso, os poucos Jedi remanescentes são obrigados a recuar e se esconder nas sombras a fim de sobreviverem.









A Era da Rebelião: os Jedi podem estar escondidos, contudo a Rebelião se espalha pela Galáxia. Grupos de heróis Rebeldes se organizam para atacar e destruir o Império Galáctico.





A Nova República: após a queda do Império, uma frágil e emergente Nova República tem a responsabilidade de reconstruir e unificar a galáxia novamente. Contudo, essa paz é ameaçada pelos simpatizantes remanescentes do Império.





Ascensão da Primeira Ordem: nas sombras, o legado do Império ganha forças e se transforma na Primeira Ordem, ameaçando fatalmente a Nova República. Um grupo ainda fraco se organiza na Resistência e novos heróis agora devem lidar com um inimigo ressuscitado.









