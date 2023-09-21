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Novidades Star Wars

Quais são as eras de Star Wars?

21 de setembro de 2023
21 de setembro de 2023

Entenda a linha temporal do universo criado por George Lucas. Atenção: o conteúdo abaixo contém spoilers!

Em 1977, George Lucas deu início ao que se tornaria um verdadeiro universo. Estamos falando do lançamento de Star Wars: Uma Nova Esperança – disponível no Disney+.

Suas histórias de Jedi, Sith, dróides e naves espaciais conquistaram o público e rapidamente a história de uma Galáxia muito, muito distante se expandiu. Novas tramas e personagens surgiram e o fascínio do público só cresceu ainda mais.

Para organizar os diferentes enredos e produções, a linha temporal de Star Wars é dividida em eras. E, a seguir, você descobre quais são e a que fatos elas correspondem: 

Star Wars


Da Velha República à Ascensão da Primeira Ordem: as eras de Star Wars


A Velha República: essa Era compreende o período em que a República foi criada entre os mundos do Núcleo Galáctico, e a Ordem Jedi surgiu para protegê-la. Contudo, uma briga entre os Jedi levou a criação dos Sith, que também surgiram nessa época.

A Alta República: foi o período de ouro da República. Protegida pelos cavaleiros Jedi e comandada pelo Senado, ela se expandia e havia otimismo na Galáxia.

A Queda dos Jedi: essa Era é marcada pelo retorno de um Lorde Sith que orquestra um grande ataque, mergulhando a Galáxia em uma profunda escuridão enquanto os Jedi lutam ao máximo para defendê-la. 

O Império: os anos sombrios do Império foram marcados pelo terror e medo de um poder militar crescente. Enquanto isso, os poucos Jedi remanescentes são obrigados a recuar e se esconder nas sombras a fim de sobreviverem. 

Rebels


A Era da Rebelião: os Jedi podem estar escondidos, contudo a Rebelião se espalha pela Galáxia. Grupos de heróis Rebeldes se organizam para atacar e destruir o Império Galáctico.

A Nova República: após a queda do Império, uma frágil e emergente Nova República tem a responsabilidade de reconstruir e unificar a galáxia novamente. Contudo, essa paz é ameaçada pelos simpatizantes remanescentes do Império.

Ascensão da Primeira Ordem: nas sombras, o legado do Império ganha forças e se transforma na Primeira Ordem, ameaçando fatalmente a Nova República. Um grupo ainda fraco se organiza na Resistência e novos heróis agora devem lidar com um inimigo ressuscitado. 

Ahsoka Tano


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Todas as trilogias cinematográficas de Star Wars bem como todas as séries, animações, especiais e documentários deste universo criado por George Lucas pode ser visto e revisto via streaming, somente para assinantes do Disney+.

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