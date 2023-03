Relembre a lista completa dos super-heróis que emocionaram as salas de cinema ao terem sua existência apagada. Atenção: o conteúdo abaixo contém spoilers!





Esta semana completam 10 anos da estreia de Os Vingadores nos cinemas brasileiros, dando início à jornada que conquistou uma legião de admiradores em todo o mundo. A Saga do Infinito trouxe momentos de ação, humor e emoção ao público, mas nada se comparou à surpresa que veio em Vingadores: Guerra Infinita.

Lançado em 2018, o longa traz o titã Thanos, vilão que conseguiu reunir todas as Joias do Infinito em um poderoso artefato. E, com isso, ele concentra todo o poder das gemas para eliminar metade do universo. Junto com quem desaparece na Terra (e fora dela), estão vários Vingadores, que acabam simplesmente sumindo do mapa.









Quais Vingadores desaparecem em Guerra Infinita



Ao reunir todas as joias na Manopla do Infinito, Thanos utiliza o poder concentrado das pedras para dar seu famoso “Estalo”. Com isso, uma parte considerável dos Vingadores — assim como do próprio Universo — deixa de existir.

Os Vingadores que tiveram sua existência apagada neste momento foram Pantera Negra/T'Challa (Chadwick Boseman), Homem-Aranha/Peter Parker (Tom Holland), Nick Fury (Samuel L. Jackson), Doutor Estranho/Stephen Strange (Benedict Cumberbatch), Feiticeira Escarlate/Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), Vespa/Hope van Dyne (Evangeline Lilly), Soldado Invernal/Bucky Barnes (Sebastian Stan), Falcão/Sam Wilson (Anthony Mackie), Senhor das Estrelas/Peter Quill (Chris Pratt), Drax (Dave Bautista), Mantis (Pom Klementieff) e Groot (Terry Notary/Vin Diesel).









Outros Vingadores também morrem em Guerra Infinita



Antes do Estalo de Thanos, entretanto, outros heróis já haviam perdido a vida na batalha. Foram eles Gamora (Zoë Saldaña), Visão (Paul Bettany) e Loki (Tom Hiddleston).