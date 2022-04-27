Cancel
Novidades Marvel

Quais Vingadores desaparecem em Guerra Infinita

27 de abril de 2022
27 de abril de 2022

Relembre a lista completa dos super-heróis que emocionaram as salas de cinema ao terem sua existência apagada. Atenção: o conteúdo abaixo contém spoilers!


Esta semana completam 10 anos da estreia de Os Vingadores nos cinemas brasileiros, dando início à jornada que conquistou uma legião de admiradores em todo o mundo. A Saga do Infinito trouxe momentos de ação, humor e emoção ao público, mas nada se comparou à surpresa que veio em Vingadores: Guerra Infinita.

Lançado em 2018, o longa traz o titã Thanos, vilão que conseguiu reunir todas as Joias do Infinito em um poderoso artefato. E, com isso, ele concentra todo o poder das gemas para eliminar metade do universo. Junto com quem desaparece na Terra (e fora dela), estão vários Vingadores, que acabam simplesmente sumindo do mapa.

Thanos


Quais Vingadores desaparecem em Guerra Infinita


Ao reunir todas as joias na Manopla do Infinito, Thanos utiliza o poder concentrado das pedras para dar seu famoso “Estalo”. Com isso, uma parte considerável dos Vingadores — assim como do próprio Universo — deixa de existir.

Os Vingadores que tiveram sua existência apagada neste momento foram Pantera Negra/T'Challa (Chadwick Boseman), Homem-Aranha/Peter Parker (Tom Holland), Nick Fury (Samuel L. Jackson), Doutor Estranho/Stephen Strange (Benedict Cumberbatch), Feiticeira Escarlate/Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), Vespa/Hope van Dyne (Evangeline Lilly), Soldado Invernal/Bucky Barnes (Sebastian Stan), Falcão/Sam Wilson (Anthony Mackie), Senhor das Estrelas/Peter Quill (Chris Pratt), Drax (Dave Bautista), Mantis (Pom Klementieff) e Groot (Terry Notary/Vin Diesel).

Vingadores Guerra Infinita


Outros Vingadores também morrem em Guerra Infinita


Antes do Estalo de Thanos, entretanto, outros heróis já haviam perdido a vida na batalha. Foram eles Gamora (Zoë Saldaña), Visão (Paul Bettany) e Loki (Tom Hiddleston).

Quer receber todas as novidades da Marvel?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set