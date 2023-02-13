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Qual a cena que conecta Pantera Negra: Wakanda Para Sempre com Homem Formiga e a Vespa: Quantumania?

14 de fevereiro de 2023
14 de fevereiro de 2023

Muita gente pode ter perdido essa referência em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre. Mas vale assistir de novo o filme para conferir! Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


Muitos acontecimentos chamam a atenção na trama de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (2022). O impacto da morte do Rei T'challa (Chadwick Boseman), a atuação de Angela Basset como a Rainha Ramonda (papel pelo qual a atriz ganhou o Globo de Ouro® e está indicada ao Oscar®) são duas delas.

E a primeira aparição do vilão Namor (Tenoch Huerta) também está entre os exemplos. No entanto, um detalhe pode ter passado despercebido para alguns espectadores: a conexão que Wakanda Para Sempre faz com Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (2023).

Para quem não se lembra, no começo do filme é exibido um noticiário na televisão. A manchete principal diz “Wakanda frustra ataque a centro de pesquisa”.

Logo abaixo, em uma chamada secundária, é possível ler “Scott Lang continua a tour de divulgação da sua autobiografia Look Out For The Little Guy”.

Como os fãs da franquia devem lembrar, Scott Lang é o nome verdadeiro do Homem-Formiga (Paul Rudd), cujo novo filme chega aos cinemas de todo o Brasil no dia 16 de fevereiro.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania


Qual a história de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania?

No enredo, o Homem-Formiga e a Vespa (Evangeline Lilly) exploram o Reino Quântico, onde descobrirão novas criaturas.

Os personagens também terão que enfrentar um vilão terrível com o poder de manipular o tempo. Trata-se de Kang, o Conquistador (Jonathan Majors).

A história põe um foco maior na família dos dois heróis, já que a filha do Homem-Formiga, Cassie (Kathryn Newton), e os pais da Vespa, Hank Pym (Michael Douglas) e Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), também vão parar no Reino Quântico.

Todos precisarão trabalhar juntos para sobreviver até o final desta aventura. A produção marca o início da fase 5 do Universo Cinematográfico Marvel (UCM).

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre


Onde ver Pantera Negra: Wakanda Para Sempre?

O filme está disponível no Disney+. Se você não conseguiu assistir a Pantera Negra: Wakanda Para Sempre no cinema ou viu e gostaria de revê-lo, aproveite a oportunidade e emocione-se com uma história inesquecível.

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