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Qual a conexão entre The Mandalorian e O Livro de Boba Fett?

1 de março de 2023
1 de março de 2023

As duas séries do Disney+ possuem uma conexão importante que revela o destino de alguns dos principais personagens. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


O primeiro episódio da terceira temporada de The Mandalorian já está disponível no Disney+! A série é estrelada por Pedro Pascal (que interpreta Din Djarin) e pertence ao universo Star Wars.

Na história, Din Djarin e seu fiel companheiro Grogu (um pequeno ser da mesma espécie do Mestre Yoda) enfrentam inúmeros perigos pela galáxia.

Antes de assistir à nova temporada de The Mandalorian, confira a relação da série com O Livro de Boba Fett, que acompanha a jornada de Boba Fett (Temuera Morrison) após deixar de ser um caçador de recompensas.

O Livro de Boba Fett


The Mandalorian e O Livro de Boba Fett: qual a ligação entre as duas séries

Além do fato de serem duas séries ambientadas no universo Star Wars, há uma relação ainda maior entre The Mandalorian e O Livro de Boba Fett.

Din Djarin aparece no quinto episódio de O Livro de Boba Fett e o público descobre o que aconteceu com Grogu. Depois de se separar do protagonista na segunda temporada de The Mandalorian, é revelado que o personagem foi treinar seus poderes com Luke Skywalker (Mark Hamill).

Ao final da primeira temporada de O Livro de Boba Fett, Grogu e Djin Djarin se reencontram e continuam suas aventuras juntos.

Ou seja, os acontecimentos dessa série são essenciais para entender a situação atual dos personagens na terceira temporada de The Mandalorian.

The Mandalorian


Assista a The Mandalorian e a O Livro de Boba Fett no Disney+

A terceira temporada de The Mandalorian acaba de estrear e o primeiro episódio já está no catálogo do Disney+.

Os assinantes do serviço de streaming podem assistir também à primeira temporada de O Livro de Boba Fett. Não perca!

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