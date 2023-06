Qual a mensagem de Elementos, o novo filme da Disney e Pixar

O novo filme de animação fala sobre temas importantes para adultos e crianças. Atenção: o artigo a seguir contém spoilers!



Elementos, o novo filme de animação da Disney e da Pixar, estreou nos cinemas de todo o Brasil. A trama se passa na Cidade Elemento, um lugar habitado por seres do fogo, água, terra e ar.

Lá, uma jovem esquentada chamada Faísca e um garoto tranquilo e divertido chamado Gota descobrirão que têm mais em comum do que pensavam.

Como os demais filmes da Disney e da Pixar, a produção fala sobre temas que são importantes, deixando mensagens que vão emocionar adultos e crianças.





Elementos fala sobre aceitar as diferenças



Nesta animação, Gota é um jovem de água, e Faísca, uma garota de fogo. Durante toda a sua vida, ela ouviu que os elementos não se misturam.

Por causa dessa crença, ela entra em um conflito interno ao fazer amizade com Gota. O filme deixa claro, porém, que as diferenças fazem parte da vida, e que é preciso aceitar o outro do jeitinho que ele é.





Seguir os sonhos é importante em Elementos



Em Elementos, Faísca cresceu acreditando que continuar o legado da família era a coisa certa a fazer. Mas, na verdade, isso não a deixava feliz.

A produção da Disney e da Pixar enfatiza que as pessoas devem ser fiéis a si mesmas e seguir os próprios sonhos.





Elementos mostra que comunicação é tudo!



Quem nunca ficou com medo de expressar alguma ideia ou opinião com receio do que os outros vão pensar? Isso acontece com Faísca, que tem medo de admitir para os pais as coisas que acontecem com ela.

Contudo, assim como na vida, tudo fica melhor para a jovem quando ela é sincera e consegue comunicar o que realmente deseja.





