Qual a relação entre Indiana Jones, A Jornada de Jin Wang e Loki?

Descubra o que mais as produções têm em comum, além de serem três grandes sucessos com o público.



À primeira vista, séries como A Jornada de Jin Wang, Loki e a franquia Indiana Jones parecem ter em comum apenas o fato de serem grandes sucessos do entretenimento. Ou então, de estarem todos disponíveis via streaming no Disney+.

De fato, A Jornada de Jin Wang, que estreou recentemente no serviço de assinatura, vem conquistando cada vez mais fãs com sua mistura de comédia e ação – com direito a várias lutas de kung-fu.

Já Loki, cuja temporada 2 estreia dia 6 de outubro no Disney+, também tem lugar de destaque no coração dos fãs do Universo Cinematográfico Marvel (UCM).

A franquia Indiana Jones, por fim, dispensa apresentações. A série protagonizada por Harrison Ford estreia um novo filme no próximo dia 29 de junho.

Contudo, as três produções têm algo muito mais curioso em comum. Descubra a seguir o que é:







Indiana Jones, A Jornada de Jin Wang e Loki contam com a participação do vencedor do Oscar® Ke Huy Quan



Quem viu o emocionante discurso de Ke Huy Quan na após ganhar o Oscar® de Melhor Ator Coadjuvante na premiação de 2023, talvez tenha achado seu rosto familiar. O fato é que ele é, sim, um rosto conhecido para os fãs de Indiana Jones.

Quan interpretou o jovem Short Round em Indiana Jones e o Tempo da Perdição, filme lançado em 1984, quando tinha apenas 12 anos. No longa, Short é uma espécie de assistente do professor aventureiro.

Anos se passaram e Ke Huy Quan retornou às telas – agora do streaming – em A Jornada de Jin Wang. A série, recém-lançada no Disney+, aborda o mito do Rei Macaco, um dos mais populares da cultura chinesa. Na trama, Quan vive Freddy Wong, um personagem de um sitcom fictício.

A esta altura, os fãs da Marvel devem se questionar sobre o fato de Loki aparecer na lista, uma vez que Ke Huy Quan não participou da primeira temporada da série.

Contudo, durante o painel da D23 Expo em 2022, o nome de Quan foi confirmado na temporada 2 da série protagonizada por Tom Hiddleston e Owen Wilson.

Agora que você sabe que Ke Huy Quan é mais um elemento em comum entre Indiana Jones, A Jornada de Jin Wang e Loki, que tal aproveitar para assistir a todas essas produções no Disney+?