Qual ator aparece em Guardiões da Galáxia: Especial de Festas e você provavelmente não sabia

Participação é mais do que especial: ela é essencial para a história. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!



O Natal chegando na Terra e, por isso mesmo, lá no Espaço, os Guardiões da Galáxia estão em busca do presente perfeito para Peter Quill (Chris Pratt) em Guardiões da Galáxia: Especial de Festas – filme já disponível no Disney+.

Drax (Dave Bautista) e Mantis (Pom Klementieff) estão dispostos a ir até o planeta em que Star-Lord nasceu para trazer um pouco de magia natalina para o amigo. De quebra, eles vão deixá-lo de boca aberta com a presença de uma pessoa que ele admira.

E no papel deste personagem está um famoso ator que vai deixar muita gente surpresa com sua participação no título.









Kevin Bacon está em Guardiões da Galáxia: Especial de Festas





Quem acompanhou as histórias de Peter Quill sabe que ele é fã de Kevin Bacon. Isso porque o ator atuou em algumas das produções favoritas de Quill, que sempre contava aos demais as histórias sobre como Bacon salvou uma cidade inteira apenas com a dança, por exemplo.

Logo, Mantis pede a ajuda de Drax para “dar” Kevin Bacon de presente para Peter. Claro que trazê-lo para o Espaço não vai ser tão simples, mas ainda assim, o esforço valerá a pena.

Sendo assim, Kevin Bacon “interpreta” a ele mesmo no especial de Natal dos Guardiões da Galáxia, para alegria – e preocupação – de Peter Quill.







'Guardiões da Galáxia: Especial de Festas' | Trailer Oficial Dublado | Disney+





Assista à Guardiões da Galáxia: Especial de Festas no Disney+





Divirta-se com Guardiões da Galáxia: Especial de Festas, já disponível com exclusividade no Disney+. Não deixe de assistir, também, aos volumes 1 e 2 de Guardiões da Galáxia e conheça toda a história de Peter Quill e como se formaram os Guardiões!

Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar o Marvel Insider!