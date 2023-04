Qual ator interpreta Peter Pan no live-action Peter Pan & Wendy

A dupla mais esperada chegará em breve ao Disney+: Peter Pan & Wendy estará disponível a partir do dia 28 de abril no serviço de streaming.



Aventureiro e audaz, Peter Pan está de volta em Peter Pan & Wendy: o novo live-action da clássica animação de 1953, que estreia em abril exclusivamente no Disney+.

Saiba mais sobre quem é o jovem que está pronto para ser o protagonista dessa história!





Alexander Molony é Peter Pan em Peter Pan & Wendy





Alexander Molony nasceu no dia 12 de setembro de 2006 em Londres, na Inglaterra. O ator já trabalhou em outras produções, como nas séries The Reluctant Landlord (2018) e Claude (2018).

Ansioso para ver esse artista na pele de Peter Pan? Quem é fã mal pode esperar!

Completam ainda o elenco do filme os atores Alyssa Wapanatâhk, Joshua Pickering, Jacobi Jupe, Molly Parker, Alan Tudyk e Jim Gaffigan.

Peter Pan & Wendy é dirigido por David Lowery. Tem roteiro feito por David Lowery e Toby Halbrooks baseado no clássico romance de J. M. Barrie e na animação As Aventuras de Peter Pan.







'Peter Pan & Wendy' | Trailer Oficial Legendado | Disney+





O que esperar do live-action Peter Pan & Wendy





No novo filme original do Disney+, Peter Pan conhece Wendy Darling (Ever Anderson). Ambos, junto com os irmãos da jovem e com a fada Tinker Bell (Yara Shahidi), viajam para A Terra do Nunca, onde se encontram com Capitão Gancho (Jude Law), o malvado pirata. Não faltarão emocionantes e perigosas aventuras!