Cancel
Novidades Disney

Qual ator interpreta Peter Pan no live-action Peter Pan & Wendy

20 de abril de 2023
20 de abril de 2023

A dupla mais esperada chegará em breve ao Disney+: Peter Pan & Wendy estará disponível a partir do dia 28 de abril no serviço de streaming.


Aventureiro e audaz, Peter Pan está de volta em Peter Pan & Wendy: o novo live-action da clássica animação de 1953, que estreia em abril exclusivamente no Disney+

Saiba mais sobre quem é o jovem que está pronto para ser o protagonista dessa história!

Alexander Molony é Peter Pan em Peter Pan & Wendy

Alexander Molony nasceu no dia 12 de setembro de 2006 em Londres, na Inglaterra. O ator já trabalhou em outras produções, como nas séries The Reluctant Landlord (2018) e Claude (2018).

Ansioso para ver esse artista na pele de Peter Pan? Quem é fã mal pode esperar!

Completam ainda o elenco do filme os atores Alyssa Wapanatâhk, Joshua Pickering, Jacobi Jupe, Molly Parker, Alan Tudyk e Jim Gaffigan.

Peter Pan & Wendy é dirigido por David Lowery. Tem roteiro feito por David Lowery e Toby Halbrooks baseado no clássico romance de J. M. Barrie e na animação As Aventuras de Peter Pan


'Peter Pan & Wendy' | Trailer Oficial Legendado | Disney+


O que esperar do live-action Peter Pan & Wendy

No novo filme original do Disney+, Peter Pan conhece Wendy Darling (Ever Anderson). Ambos, junto com os irmãos da jovem e com a fada Tinker Bell (Yara Shahidi), viajam para A Terra do Nunca, onde se encontram com Capitão Gancho (Jude Law), o malvado pirata. Não faltarão emocionantes e perigosas aventuras!

Quer receber todas as novidades da Disney?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set