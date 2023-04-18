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Qual ator interpretará o Capitão Gancho no live-action Peter Pan & Wendy

18 de abril de 2023
18 de abril de 2023

O terrível vilão ganha vida na atuação de um famoso ator de cinema no filme exclusivo do Disney+.


No próximo dia 28 de abril, Peter Pan & Wendy, o live-action da famosa animação do século 20, chega com exclusividade ao Disney+! A produção vem com um elenco repleto de estrelas como Jude Law, Ever Anderson e Alexander Molony.

Na trama de Peter Pan & Wendy, a jovem Wendy Darling (Ever Anderson) tem medo de deixar sua infância para trás. Ela, então, conhece Peter Pan (Alexander Molony), um menino que se recusa a crescer.

Juntos, os dois embarcam em uma emocionante aventura rumo ao mundo mágico da Terra do Nunca, levando os irmãos de Wendy e a fadinha Tinker Bell com eles. 


Jude Law Capitão Gancho


Jude Law interpreta o Capitão Gancho em Peter Pan & Wendy


O ator britânico Jude Law será o responsável por dar vida ao terrível pirata Capitão Gancho. Aos 51 anos, ele tem uma consolidada carreira no cinema, no teatro e na televisão.

De comédias como A Espiã Que Sabia de Menos a dramas históricos como Anna Karenina – ambos disponíveis no Star+ –, Law sempre foi bastante versátil nos papéis em que interpretou.

Em Peter Pan & Wendy, ele mostra todo seu talento como o impiedoso arqui-inimigo de Peter Pan. 


Peter Pan & Wendy


Onde assistir ao live-action Peter Pan & Wendy


Prepare-se para viajar rumo à incrível Terra do Nunca e viver aventuras que mudarão para sempre sua vida em Peter Pan & Wendy. O live-action estreia no dia 28 de abril, com exclusividade no Disney+.

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