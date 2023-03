Qual é a arma secreta de Kang, o Conquistador, e quais são suas intenções em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

O personagem, interpretado por Jonathan Majors, é o maior perigo já visto no Universo Cinematográfico Marvel. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!



A Fase 5 do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) teve início com o filme Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania. O longa apresenta o novo grande vilão do UCM: Kang, o Conquistador (Jonathan Majors).

Na nova produção, Scott Lang (Paul Rudd), Hope Van Dyne (Evangeline Lilly), Janet van Dyne (Michelle Pfeiffer), Hank Pym (Michael Douglas) e Cassie Lang (Kathryn Newton) unem forças para detê-lo.

E qual é a arma secreta de Kang? O tempo. Ou melhor, o poder de manipulá-lo. E ele pretende usar esse seu conhecimento único para conquistar mundos que se estendem muito além do Reino Quântico.







Kang, o Conquistador, é o grande manipulador do tempo





Em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, Kang é, antes de tudo, um grande manipulador do tempo, capaz de atravessar o Multiverso e desafiar os limites do passado, presente e futuro.

Para Jonathan Majors, “o filme é basicamente sobre nosso relacionamento com o tempo como seres humanos, e como o tempo atua em nossos relacionamentos”, ressalta.

“Amor, amizade, legado. É disso que trata a história e todos os personagens, de Hank e Janet a Scott. Todos nós somos tocados por isso e lidamos com a ameaça ou a promessa do tempo de maneira diferente”, observa Majors.

Já Peyton Reed, diretor do filme, declarou em comunicado oficial que teve “muitas conversas no início sobre como o personagem deveria se mover e falar”. Isso porque Kang é capaz de experimentar o passado, presente e futuro ao mesmo tempo. “Como isso seria?”, questionou.

Sobre Kang, Reed ainda contou que “ele conserva sua energia. Não há um único gesto ou palavra a mais, e se Kang diz algo, ele falou a sério”. Destaca-se, ainda, o fato de que Jonathan Majors deu a Kang uma interpretação memorável.

Em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, terceiro filme da Marvel Studios focado no personagem de Paul Rudd, Kang mostrou apenas uma pequena parte de sua força.

