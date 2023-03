Qual é a conexão entre Michael Giacchino, o diretor de Lobisomem na Noite, com a Pixar e Star Wars

O famoso e premiado compositor musical deixou sua marca em diversas produções e, agora, surpreende como diretor do especial de Halloween Lobisomem na Noite.



O norte-americano Michael Giacchino estreia como diretor em Lobisomem na Noite, o arrepiante especial do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) que já está disponível no Disney+ e é protagonizado por Gael García Bernal.

O especial de Halloween, que apresenta um grupo secreto de caçadores de monstros que emergem das sombras, conta com Michael Giacchino como diretor, depois de encantar o público com seu talento na composição da trilha sonora de vários filmes de drama, romance, ação e aventura.

Nos últimos anos, o compositor deixou sua marca em longas-metragens premiados que surpreenderam os fãs com suas músicas e melodias cativantes.

Veja alguns dos filmes da Pixar e da franquia Star Wars nos quais Michael Giacchino trabalhou:







Compositor das trilhas sonoras das produções de Star Wars e Pixar

Michael Giacchino compôs a trilha sonora de Rogue One: A Star Wars Story, filme que apresenta um grupo de rebeldes corajosos que se reúne na missão para roubar os planos da Estrela da Morte. Desta forma, Giacchino deixou sua marca no universo de Star Wars.

Já sua conexão com a Pixar está na divertida animação Up - Altas Aventuras, que narra como Carl Fredricksen, um vendedor de balões aposentado, embarca na viagem de seus sonhos desde a infância. Giacchino ganhou o Oscar® de Melhor Trilha Sonora Original em 2010 por esta produção.









No Emmy® Awards de 2005, o compositor foi indicado ao prêmio de Melhor Álbum de Trilha Sonora e Melhor Composição Instrumental por seu trabalho em mais uma animação, desta vez Os Incríveis. A produção é cheia de ação e humor e trata de uma família aparentemente comum que esconde um grande segredo.

Agora, Michael Giacchino assina o trabalho em Lobisomem na Noite, especial inspirado em filmes de terror das décadas de 1930 e 1940, que traz ao Disney+ um clima arrepiante e macabro, com muito suspense e sustos.



Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar o Marvel Insider!