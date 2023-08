Qual é a cor do sabre de luz da Ahsoka Tano?

A série em live-action dedicada à personagem do universo Star Wars já estreou no Disney+.



Com Rosario Dawson no papel principal, os dois primeiros episódios de Star Wars: Ahsoka chegaram Disney+ empolgando fãs em todo o mundo.Além de todas as qualidades da personagem, um detalhe que sempre chamou a atenção foi a cor do sabre de luz de Ahsoka.

Em sua primeira aparição, na animação Star Wars: The Clone Wars, a jovem guerreira empunhava um sabre na cor verde. Aliás, não apenas um: ela construiu para si um segundo sabre, na mesma cor.

E agora em seu no live-action, Ahsoka Tano conta com dois sabres de luz brancos. Por que essa cor tão diferente?









Por que o sabre de luz de Ahsoka é branco?

Desde 1977, quando Star Wars: Uma Nova Esperança estreou nos cinemas, os sabres de luz despertam curiosidade. A arma de Jedis e Siths possui uma lâmina que pode aparecer em diferentes cores, com distintos significados.

No universo Star Wars, o responsável pelo feixe de luz dos sabres é um cristal raro e precioso chamado kyber. Quando jovens, os Jedi partem em busca de encontrar um kyber único, que esteja em sintonia com ele.

Normalmente, os cristais respondem ao usuário original da Força que as encontrou, mudando imediatamente para uma das seguintes cores: verde, azul, roxo ou amarelo.

Se corrompidos pelo lado sombrio da Força, os kyber se tornam vermelhos. O rito de passagem de um Sith é justamente corromper seu sabre de luz em um processo chamado “sangramento” do cristal. Daí seu tom carmesim.

No caso do sabre de luz branco, ocorreu o oposto do “sangramento”, ou seja, através da Força, o cristal kyber é equilibrado fazendo com que ele emita uma tonalidade despigmentada. É durante seu tempo ao lado da Rebelião que Ahsoka adquire seus sabres de lâmina branca.









Onde ver Star Wars: Ahsoka online?

De ex-cavaleira Jedi a defensora de uma galáxia ainda vulnerável: acompanhe a missão de Ahsoka Tano no Disney+! Os episódios iniciais da série da Lucasfilm já estrearam no streaming.

Semanalmente, às terças-feiras, a partir das 22h (horário de Brasília), um novo episódio de Ahsoka chega ao serviço de assinatura. Não perca!