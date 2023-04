Qual é a duração de Indiana Jones e a Relíquia do Destino?

Confira novo trailer, pôster e detalhes inéditos sobre a nova produção da franquia protagonizada por Harrison Ford.



Os detalhes sobre o filme Indiana Jones e a Relíquia do Destino surpreenderam os fãs presentes no Star Wars Celebration Europe 2023. Phoebe Waller-Bridge e Mads Mikkelsen trouxeram um novo trailer, pôster e cenas exclusivas da produção.

O evento revelou mais informações sobre o novo capítulo da icônica franquia. Participaram, ainda, o diretor e co-roteirista James Mangold e a produtora Kathleen Kennedy.

A noite ainda contou com uma mensagem de Harrison Ford. O filme será a última aventura do ator como Indiana Jones e terá sua estreia mundial no Festival de Cinema de Cannes, em 18 de maio. Já no dia 29 de junho, a produção chegará aos cinemas brasileiros.







Indiana Jones e a Relíquia do Destino | Trailer Oficial 2 Legendado



Indiana Jones e a Relíquia do Destino tem quanto tempo de duração?





Indiana Jones e a Relíquia do Destino será uma grande aventura cinematográfica repleta de ação pelo mundo. O longa tem “duração de 2 horas e 22 minutos", conforme revelou a presidente da Lucasfilm, Kathleen Kennedy, em diálogo com o site Collider.

Além de marcar o retorno de Harrison Ford como o lendário herói arqueólogo, a produção traz Phoebe Waller-Bridge estreando na franquia. Participam do elenco, ainda, Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Toby Jones, Boyd Holbrook, Ethann Isidore e Mads Mikkelsen.







A produção também é dirigida por James Mangold e escrita por Jez Butterworth, John-Henry Butterworth, David Koepp e James Mangold.

O filme é produzido por Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emanuel, com Steven Spielberg e George Lucas atuando como produtores executivos. John Williams, que marcou todas as aventuras de Indiana desde o original de 1981, retorna para compor a trilha sonora.