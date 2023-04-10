Cancel
Novidades Disney

Qual é a duração de Indiana Jones e a Relíquia do Destino?

10 de abril de 2023
10 de abril de 2023

Confira novo trailer, pôster e detalhes inéditos sobre a nova produção da franquia protagonizada por Harrison Ford.


Os detalhes sobre o filme Indiana Jones e a Relíquia do Destino surpreenderam os fãs presentes no Star Wars Celebration Europe 2023. Phoebe Waller-Bridge e Mads Mikkelsen trouxeram um novo trailer, pôster e cenas exclusivas da produção.

O evento revelou mais informações sobre o novo capítulo da icônica franquia. Participaram, ainda, o diretor e co-roteirista James Mangold e a produtora Kathleen Kennedy

A noite ainda contou com uma mensagem de Harrison Ford. O filme será a última aventura do ator como Indiana Jones e terá sua estreia mundial no Festival de Cinema de Cannes, em 18 de maio. Já no dia 29 de junho, a produção chegará aos cinemas brasileiros.


Indiana Jones e a Relíquia do Destino | Trailer Oficial 2 Legendado


Indiana Jones e a Relíquia do Destino tem quanto tempo de duração?

Indiana Jones e a Relíquia do Destino será uma grande aventura cinematográfica repleta de ação pelo mundo. O longa tem “duração de 2 horas e 22 minutos", conforme revelou a presidente da Lucasfilm, Kathleen Kennedy, em diálogo com o site Collider.

Além de marcar o retorno de Harrison Ford como o lendário herói arqueólogo, a produção traz Phoebe Waller-Bridge estreando na franquia. Participam do elenco, ainda, Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Toby Jones, Boyd Holbrook, Ethann Isidore e Mads Mikkelsen

Indiana Jones e a Relíquia do Destino


A produção também é dirigida por James Mangold e escrita por Jez Butterworth, John-Henry Butterworth, David Koepp e James Mangold.

O filme é produzido por Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emanuel, com Steven Spielberg e George Lucas atuando como produtores executivos. John Williams, que marcou todas as aventuras de Indiana desde o original de 1981, retorna para compor a trilha sonora.

Quer receber todas as novidades da Disney?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set