Qual é a história de Fennec Shand em The Bad Batch

A famosa caçadora de recompensas fará tudo ao seu alcance para cumprir sua missão em Star Wars: The Bad Batch.

Há tempos os fãs esperam impacientemente pelo retorno triunfante de Fennec Shand ao universo de Star Wars. E assim foi quando a famosa caçadora de recompensas interpretada por Ming-Na Wen trouxe mais ação para Star Wars: The Bad Batch.

Conheça, a seguir, parte de sua história nas produções disponíveis no Disney+!

The Bad Batch: em qual episódio Fennec Shand aparece?





A personagem Fennec Shand foi introduzida na série The Mandalorian, onde ela já é uma caçadora de recompensas que cruza o caminho de Din Djarin (Pedro Pascal).

Já na produção animada, Fennec Shand aparece pela primeira vez em "Cornered", episódio 4 da 1ª temporada.







O retorno de Fennec Shand em The Bad Batch





Em Star Wars: The Bad Batch, não é apenas Fennec Shand quem está de volta. Ming-Na Wen retorna ao papel como voz original da personagem na animação.

Na trama, a caçadora de recompensas faz seu trabalho como nenhuma outra. Na série, seu interesse em Omega significa problemas para a Força Clone 99 desde o início.

No entanto, nem suas intenções com Omega e nem o nome de quem a contratou são revelados inicialmente.







Fennec também entrega ao público cenas de ação e uma luta histórica. E, então, descobre-se que Hunter e o Bad Batch inteiros não são páreo para a caçadora de recompensas.

A produção também investiga o passado de Shand e sua relação, até então desconhecida, com



Descubra estes e outros grandes momentos de seus personagens animados favoritos em Star Wars: The Bad Batch com suas 2 temporadas já disponíveis no Disney+.