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Qual é a história do personagem Cut Lawquane de Star Wars: The Bad Batch?

8 de fevereiro de 2023
8 de fevereiro de 2023

O personagem volta ao universo Star Wars em The Bad Batch com muitas revelações. Aviso: o conteúdo a seguir contém spoilers!


Cut Lawquane é o soldado clone que viu muitos dos seus companheiros morrerem em combate e decidiu desertar para iniciar uma nova vida. O personagem que estreou em Star Wars: The Clone Wars está de volta em Star Wars: The Bad Batch e vive uma nova aventura na Força Clone 99.

Quer saber mais sobre ele? Então conheça o papel de Cut Lawquane na nova série animada da Lucasfilm.

The Bad Batch


A história de Cut Lawquane de The Bad Batch

No segundo episódio de The Bad Batch, ficamos sabendo que Cut Lawquane vive escondido em Saleucami com sua esposa Suu e seus dois filhos, Jek e Shaeeah.

Cut é apresentado como um contato da Força Clone 99 a quem outros clones decidem pedir ajuda para se esconder depois que as tropas ficaram contra eles em Kamino.

Quando o grupo de clones encontra o seu velho amigo, comentam sobre o que aconteceu na República e com o Exército dos Clones. Cut revela mais informações: conta que recebeu a visita de Rex e que este revelou que os clones traíram os Jedi.

Na trama do segundo episódio, o grupo também precisa conseguir códigos de série falsos para Cut e sua família, a fim de que possam abandonar Saleucami, pois o planeta não é mais seguro.

Assista a Star Wars: The Bad Batch online no Disney+

Descubra mais sobre esse personagem em Star Wars: The Bad Batch, que já está disponível no Disney+.

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