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Qual é a relação entre A Jornada de Jin Wang e Shang-chi e a Lenda dos Dez Anéis?

29 de maio de 2023
29 de maio de 2023

Além de ambas estarem no Disney+, as duas produções guardam mais semelhanças do que parecem!


A série A Jornada de Jin Wang já está inteiramente disponível no Disney+, misturando humor, ação e Kung-Fu. Engana-se, porém, quem acha que são os elementos asiáticos e as artes marciais que a relacionam com Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, da Marvel Studios.

Além de estar no mesmo serviço de streaming, A Jornada de Jin Wang, assim como a produção do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), também é inspirada em uma revista em quadrinhos. 

No caso, a nova série original Disney+ é baseada em uma graphic novel – uma espécie de HQ com história mais longa e detalhada – escrita por Gene Luen Yang.

O filme que traz Simu Liu como Shang-Chi, entretanto, guarda outras relações ainda mais profundas com a série, que conta com a participação dos ganhadores do Oscar® Michelle Yeoh e Ke Huy Quan.

Tanto A Jornada de Jin Wang quanto Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis contam com a direção de Destin Daniel Cretton, que também atua como um dos produtores executivos da série. 

A Jornada de Jin Wang


Aventure-se com A Jornada de Jin Wang no Disney+


A Jornada de Jin Wang apresenta ao público uma recriação da lenda do Rei Macaco, uma história muito popular da China inserida dentro da cultura e festividades asiáticas. 

Este personagem conta com uma narrativa que fala sobre a busca pela imortalidade. Nesse contexto, a série narra as aflições de um adolescente cuja vida muda para sempre quando ele fica amigo do filho deste deus mitológico.

Prepare-se para uma história sobre família, com muita comédia e, claro, a ação do Kung-Fu. A Jornada de Jin Wang já está disponível no Disney+!

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