Descubra por que “não se deve falar do Bruno” nesta animação encantadora e divertida! Atenção: o conteúdo abaixo contém spoilers!



Mantendo a premissa de seu nome, o longa de animação Encanto (2021), disponível no Disney+, fascinou crianças e adultos com a história da família Madrigal.

Os Madrigal vivem em um vilarejo encantado. Cada um de seus membros foi abençoado com um dom mágico ainda na infância, menos a pobre Mirabel.

Enquanto tenta mostrar que não é menos especial por não ter certos poderes, a jovem descobre que um de seus tios, Bruno, possui um dom o qual preferia não ter.







Afinal, qual é o dom de Bruno em Encanto?





Logo no início do filme, a doce Mirabel apresenta todos os integrantes da família Madrigal. Porém, quando está prestes a falar sobre seu tio Bruno, ela é interrompida. “Não falamos do Bruno!”, dizem seus parentes.

Mas por quê?

O motivo dos Madrigal se recusarem a falar do parente está diretamente relacionado com seu dom. Isso fica claro durante a canção “Não Falamos do Bruno”, sucesso escrito por Lin-Manuel Miranda que chegou a ficar no topo das mais ouvidas do ranking Hot 100 da Billboard durante três semanas.

Na música, é explicado que Bruno tem o dom de prever o futuro — o que os demais integrantes da família não consideram algo bom.

A tentativa de alertar as pessoas sobre o que estava por vir causava medo e rejeição nas pessoas. Quando uma de suas visões previu algo terrível para a família Madrigal, isso fez com que ele se isolasse de tudo e de todos. Até que Mirabel descobre que o dom de seu tio talvez não seja tão ruim assim.







Viaje para as montanhas da Colômbia e conheça a família Madrigal em Encanto. Eles vivem em uma casa mágica e todos recebem um dom especial quando ainda são crianças. Menos Mirabel.

Logo, a jovem vai notar que não é ter ou não um dom mágico que faz uma pessoa ser especial. Principalmente quando ela é a única capaz de salvar a magia da família.

Lançado no Brasil em 2021, Encanto é dirigido por Byron Howard (dos sucessos Enrolados e Bolt: Supercão). Já o roteiro é assinado por Jared Bush, criador das tramas de Zootopia e Moana.

Todas as aventuras de Mirabel e da família Madrigal em Encanto podem ser vistas com exclusividade no Disney+. Não perca!