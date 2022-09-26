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Qual é o nome do gato de Abracadabra?

26 de setembro de 2022
26 de setembro de 2022

As três bruxas condenaram o jovem a ser um gato falante em Abracadabra. Relembre o nome do bichano e o que aconteceu com ele. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


 Três bruxas malvadas, uma noite de Halloween e um gato que fala. Abracadabra (1993) é um combo explosivo para você curtir no Disney+, uma boa dose de terror cômico das atrizes Bette Midler, Kathy Najimy e Sarah Jessica Parker.

As irmãs Sanderson aterrorizaram uma cidade inteira com o seguinte feitiço: quem acendesse uma vela em Salém iria trazer esse trio de bruxas do século 17 para os tempos atuais.

Winnifred, Sarah e Mary irão voltar em breve para uma sequência assustadora e hilária em Abracadabra 2. Mas antes de entrarmos na segunda parte desta história, vamos relembrar mais sobre os personagens clássicos dessa história.

Abracadabra


Abracadabra: Qual é o nome do gato falante do primeiro filme?

O gato falante de Abracadabra se chama Thackery Binx. Na história, Thackery Binx, interpretado pelo ator Sean Murray, é um adolescente da Salém de 1693 que segue sua irmã, Emily, na floresta para resgatá-la do trio de bruxas Sanderson.

Mas, infelizmente, Binx não consegue libertar a irmã e é transformado em gato pelas bruxas na cabana que o trio possuia na floresta.

Abracadabra


Quem faz a voz do gato em Abracadabra?

Depois que é transformado em gato falante, o personagem é dublado por Jason Marsden, um ator, cantor, produtor, dublador e diretor norte-americano.

Abracadabra 2 estreia em 30 de setembro no Disney+ e traz Sarah Sanderson, Winifred Sanderson e Mary Sanderson de volta a Salém com sede de vingança, 29 anos depois. Não perca!

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