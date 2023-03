Qual é o objeto mais valioso de Christine Palmer que Doutor Estranho guarda 

Descubra qual objeto dado pela médica que o super-herói da Marvel Studios guarda. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!



O objeto mais valioso que o Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch) guarda e que veio da Dra. Christine Palmer (Rachel McAdams) é um relógio de pulso. A médica deu a ele quando ainda estavam namorando. Mas como é apresentado este lado romântico do super-herói dos Estúdios Marvel?

Em Doutor Estranho, disponível no Disney+, o Doutor Stephen Strange é apresentado como um admirador e colecionador de relógios, sendo que isso é revelado bem antes dele conhecer os Mestres das Artes Místicas, no Kamar-Taj.







Antes do terrível acidente de carro em que Stephen Strange perde a sensibilidade nas mãos, ele escolhe o relógio que Christine Palmer lhe deu para usar no evento que iria exatamente antes do desastre automobilístico que mudou sua vida.







Esse mesmo relógio aparece novamente no final do filme. O Doutor Estranho decide usá-lo em seu pulso, mesmo depois dele ter se quebrado no acidente para demonstrar o apreço que ele sente por Christine, apesar de manter um relacionamento estritamente profissional (e amigável) com ela após o namoro dos dois ter fracassado.









Christine Palmer participa de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura





A história entre Doutor Estranho e Christine Palmer não termina no filme de 2016. Em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, em cartaz nos cinemas desde 5 de maio, a médica retorna com grandes surpresas (e desafios) para o Feiticeiro. Confira!