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Qual é o objeto mais valioso de Christine Palmer que Doutor Estranho guarda 

20 de maio de 2022
20 de maio de 2022

Descubra qual objeto dado pela médica que o super-herói da Marvel Studios guarda. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


O objeto mais valioso que o Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch) guarda e que veio da Dra. Christine Palmer (Rachel McAdams) é um relógio de pulso. A médica deu a ele quando ainda estavam namorando. Mas como é apresentado este lado romântico do super-herói dos Estúdios Marvel?

Em Doutor Estranho, disponível no Disney+, o Doutor Stephen Strange é apresentado como um admirador e colecionador de relógios, sendo que isso é revelado bem antes dele conhecer os Mestres das Artes Místicas, no Kamar-Taj.

Christine Palmer Doctor Strange


Antes do terrível acidente de carro em que Stephen Strange perde a sensibilidade nas mãos, ele escolhe o relógio que Christine Palmer lhe deu para usar no evento que iria exatamente antes do desastre automobilístico que mudou sua vida.

Christine Palmer Doctor Strange


Esse mesmo relógio aparece novamente no final do filme. O Doutor Estranho decide usá-lo em seu pulso, mesmo depois dele ter se quebrado no acidente para demonstrar o apreço que ele sente por Christine, apesar de manter um relacionamento estritamente profissional (e amigável) com ela após o namoro dos dois ter fracassado.

Christine Palmer Doctor Strange


Christine Palmer participa de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura

A história entre Doutor Estranho e Christine Palmer não termina no filme de 2016. Em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, em cartaz nos cinemas desde 5 de maio, a médica retorna com grandes surpresas (e desafios) para o Feiticeiro. Confira!

Christine Palmer Doctor Strange


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