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Qual é o segredo de família que Janet Van Dyne esconde em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania?

19 de fevereiro de 2023
19 de fevereiro de 2023

A personagem interpretada por Michelle Pfeiffer tem um lugar de destaque no novo filme da Marvel Studios. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers. 


O componente familiar é uma marca registrada dos filmes do Homem-Formiga, e Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, a nova produção da Marvel Studios a chegar aos cinemas, não é exceção. E agora, é Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) quem também se destaca. 

A trama segue expandindo o Universo Cinematográfico Marvel (UCM). Nela, além de Scott Lang (Paul Rudd) e sua filha Cassie (Kathryn Newton); Janet e Hank (Michael Douglas), pais de Hope (Evangeline Lilly), desempenham papéis importantes. 

“Neste filme, Janet é essencialmente nossa guia turística no Reino Quântico, porque ela viveu lá por 30 anos. Aprenderemos muito sobre seu tempo no Reino Quântico e os personagens que ele conheceu lá”, disse o diretor Peyton Reed.

O segredo de família de Janet Van Dyne em Homem-Formiga

Janet escondeu os infelizes acontecimentos que viveu nas profundezas do Reino Quântico com Kang, o Conquistador (Jonathan Majors) – que a enganou por muito tempo.

Sobre a personagem, Michelle Pfeiffer destacou que “Janet tem negócios inacabados em seu passado que afetam a família.” 

“Esta é a chance de finalmente conhecer Janet e ela precisa fazer as pazes com as coisas que achava que estavam no passado", ressaltou a atriz.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

O vínculo especial de Hank e Janet

Ao lado de Janet está Hank, o eterno fã de formigas que continua a estudá-las em seu porão. Segundo o ator Michael Douglas, o vínculo entre Hank e Janet é muito especial. 

“O relacionamento deles vai além do casamento e da carreira. Poucas pessoas são capazes de levar isso adiante. É uma relação equitativa, sem dúvida. Cada um tem seus pontos fortes e fracos”, enaltece.

Para o diretor Peyton Reed, a presença desse casal icônico no filme é uma forma de homenagear o legado dos quadrinhos da Marvel: “Eles eram os membros originais dos Vingadores. Na verdade, foi Janet quem deu a eles o nome de Vingadores.” 

“Embora o UCM tenha tomado uma direção diferente com esses personagens, eu queria honrar sua importância, tanto no Universo Cinematográfico da Marvel quanto como um par de super-heróis que compartilham a curiosidade científica”, destacou Reed.

Acompanhe de perto essa história maravilhosa em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, já disponível nos cinemas! Para saber tudo sobre o UCM, não deixe de visitar o Marvel Insider!






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