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Qual foi a inesperada aparição no episódio 4 de The Mandalorian – Temporada 3

28 de março de 2023
28 de março de 2023

Descubra qual ator voltou ao universo Star Wars. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


O Disney+ já disponibilizou para seus assinantes os primeiros quatro episódios da temporada 3 de The Mandalorian, a série do universo Star Wars protagonizada por Pedro Pascal

Os fãs da franquia estão acostumados a ver participações especiais dos seus personagens favoritos em diferentes séries e filmes. E foi exatamente o que aconteceu essa semana na série que tem Din Djarin e Grogu como personagens principais.

Saiba mais detalhes!

Ahmed Best em The Mandalorian


O ator que deu voz a Jar Jar Binks participou de The Mandalorian

Sem dúvidas, Jar Jar Binks é um dos personagens mais conhecidos de Star Wars. Sua primeira aparição foi em Star Wars – Episódio 1: A Ameaça Fantasma (1999). Ahmed Best foi o ator responsável por sua dublagem.

Agora, o próprio Best surpreendeu os fãs da saga ao participar do episódio 4 de The Mandalorian. Dessa vez não como Jar Jar Brinks, mas sim como um Jedi que protege o pequeno Grogu.

Em "O Órfão'’, Grogu relembra seu passado e o público conhece uma difícil situação pela qual teve que enfrentar: vários Jedi, ao tentar protegê-lo, são atacados por stormtroopers. Nesse momento, o personagem de Ahmed Best sobrevive à perseguição e consegue escapar com Grogu.

Não perca The Mandalorian no Disney+

A temporada 3 da série protagonizada por Pedro Pascal e criada por Jon Favreau terá 8 episódios. 4 deles já estão disponíveis no Disney+

Assista a um novo episódio a cada quarta-feira!

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