Qual foi o primeiro filme dos Estúdios Pixar?

O filme que deu início aos sucessos criados pela Pixar pode ser visto no Disney+. Descubra qual é!

A Pixar Animation Studios teve sua origem lá em 1979. No entanto, o primeiro filme longa-metragem que o famoso estúdio de animação fez foi lançado somente em 1995 e está disponível no Disney+.

Hoje em dia, a Pixar conta com muitos filmes de sucesso. Mas essa primeira produção foi a que conquistou o coração do público e deu o pontapé inicial para sua incrível trajetória no mundo do cinema.

Descubra qual é esse filme!





Qual foi o primeiro filme da Pixar?





O primeiro filme da Pixar foi Toy Story (1995). A clássica animação se passa em um mundo onde os brinquedos têm vida própria. Dois deles são os protagonistas dessa história: Woody, um caubói de corda falante, e Buzz Lightyear, um super-herói espacial.

A dupla precisa aprender a deixar de lado suas diferenças quando se separam do seu dono, Andy, e embarcam em uma missão cheia de aventuras! Nessa ação, eles somente vão sobreviver se formarem uma aliança.







O filme e suas sequências estão disponíveis no Disney+, assim como outras grandes animações da Pixar, como Monstros S.A., Carros, Ratatouille e Divertidamente. Não deixe de curtir esses sucessos!