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Qual foi o primeiro filme dos Estúdios Pixar?

9 de fevereiro de 2023
9 de fevereiro de 2023

O filme que deu início aos sucessos criados pela Pixar pode ser visto no Disney+. Descubra qual é!


A Pixar Animation Studios teve sua origem em 3 de fevereiro de 1986, data em que foi fundada, segundo o site The Official Disney Fan Club.

No entanto, o primeiro filme longa-metragem que o famoso estúdio de animação fez foi lançado somente em 1995 e está disponível no Disney+.

Hoje em dia, a Pixar conta com muitos filmes de sucesso. Mas essa primeira produção foi a que conquistou o coração do público e deu o pontapé inicial para sua incrível trajetória no mundo do cinema.

Descubra qual é esse filme!

Qual foi o primeiro filme da Pixar?

O primeiro filme da Pixar foi Toy Story (1995). A clássica animação se passa em um mundo onde os brinquedos têm vida própria. Dois deles são os protagonistas dessa história: Woody, um caubói de corda falante, e Buzz Lightyear, um super-herói espacial.

A dupla precisa aprender a deixar de lado suas diferenças quando se separam do seu dono, Andy, e embarcam em uma missão cheia de aventuras! Nessa ação, eles somente vão sobreviver se formarem uma aliança.

Toy Story


O filme e suas sequências estão disponíveis no Disney+, assim como outras grandes animações da Pixar, como Monstros S.A., Carros, Ratatouille e Divertidamente. Não deixe de curtir esses sucessos! 

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