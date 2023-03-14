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Novidades Marvel

Quando a série da Marvel Garota da Lua e o Dinossauro Demônio estreia no Disney+

14 de março de 2023
14 de março de 2023

Descubra o que acontece quando uma adolescente genial se une a seu dinossauro para serem super-heróis!


O Universo Cinematográfico Marvel (UCM) tem uma grande variedade de super-heróis – e isso todos os fãs já sabem! Uns mais conhecidos, outros menos – mas nem por isso, menos cativantes. E é esse o caso da Garota da Lua e do Dinossauro Demônio, cujas aventuras estreiam em breve no Disney+!

A série animada acompanha Lunella Lafayette, uma jovem super genial de 13 anos de idade, e seu “bichinho” de estimação: um T-rex de 10 toneladas chamado Devil Dinosaur

Um dia, Lunella sem querer cria um vórtice no tempo e leva o amigo para a Nova York dos tempos atuais. Então, a dupla assume seu posto de super-heróis, trabalhando em conjunto para proteger  do perigo o bairro do Lower East Side.

Garota da Lua e o Dinossauro Demônio


Não perca Garota da Lua e o Dinossauro Demônio no Disney+

Não perca as emocionantes aventuras de Lunella e seu T-Rex! A primeira temporada de Garota da Lua e o Dinossauro Demônio estreia no dia 15 de março, no Disney+!

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