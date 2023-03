Quando Carros na Estrada chega ao Disney+

Saiba mais sobre a série animada que chega ao serviço de streming no Disney+ Day.



Aqueçam os motores porque a série Carros na Estrada estreia dia 8 de setembro no Disney+. A série animada da Disney e Pixar faz parte das comemorações do Disney+ Day.



Carros Na Estrada segue Relâmpago McQueen e seu fiel amigo, Mate, em novas aventuras longe de Radiator Springs.







Carros na Estrada | Trailer Oficial Legendado| Disney+



Steve Purcell, diretor da animação, disse em entrevista oficial que a série é um passeio pelos Estados Unidos ao lado de McQueen e Mate. “Como qualquer viagem de carro, todo dia é uma nova pequena aventura com reviravoltas inesperadas”, acrescentou.

O ator Owen Wilson está de volta dando voz à Relâmpago McQueen e Larry the Cable Guy faz a voz de Mate na versão original em inglês. Carros Na Estrada tem nove episódios, produzidos por Marc Sondheimer. A direção é de Steve Purcell, Bobby Podesta e Brian Fee.







Disney+ Day vai comemorar grandes estreias





Está a caminho a D23 Expo: The Ultimate Disney Fan Event, evento apresentado pela Visa em Anaheim, Califórnia, é comemorado no Disney+ Day em todo o mundo e, neste ano acontece no dia 8 de setembro.

Nessa data de celebração e novidades, o serviço de streaming oferecerá experiências inéditas para fãs e assinantes.

Além disso, a ocasião será duplamente especial, pois novos conteúdos de suas marcas famosas (Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic) estarão disponíveis.