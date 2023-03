Quando estreia a segunda temporada da série Star Wars: The Bad Batch

Série animada do universo Star Wars ganha novos episódios no início de janeiro.

Prepare-se para acompanhar a Força Clone 99 em novas missões mercenárias por lugares desconhecidos e perigosos da Galáxia. A temporada 2 de Star Wars: The Bad Batch estreia dia 4 de janeiro no Disney+.

Com diferenças genéticas em relação a seus irmãos do Exército dos Clones, os “Mal Feitos” possuem habilidades singulares. Eles, então, se organizam em um esquadrão especial de soldados que navegam pela Galáxia durante a era do Império.





Assista a Star Wars: The Bad Batch no Disney+

Enquanto a temporada 2 de The Bad Batch não estreia no serviço de streaming, aproveite para ver e rever os primeiros episódios dessa animação eletrizante. Toda a temporada 1 está disponível no Disney+.