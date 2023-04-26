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Quando estreia a série animada Star Wars: Aventuras dos Jovens Jedi

26 de abril de 2023
26 de abril de 2023

A nova série chega ao serviço de streaming em uma data muito especial para os fãs de Star Wars. Confira!


Os fãs de Star Wars já podem começar a contagem regressiva para a chegada ao Disney+ de uma nova série desse universo tão amado: a animação Star Wars: Aventuras dos Jovens Jedi.

A trama é ambientada na Alta República e conta a história de Kai, Lys e Nubs. Os três são aprendizes enviados pelo Mestre Yoda para treinar no templo Jedi localizado no planeta Tenoo sob a tutela da Mestra Zia

Juntos, eles embarcam em grandes aventuras a bordo da nave pilotada pela habilidosa Nash e seu droide RJ-83. Nessa jornada, aprendem sobre a Força e descobrem o valor da verdadeira amizade.

Star Wars: Aventuras dos Jovens Jedi


A estreia de Star Wars: Aventuras dos Jovens Jedi será no Star Wars Day


A nova série animada estreia no Disney+ em 4 de maio, dia conhecido popularmente como Star Wars Day.

A homenagem se deve à semelhança fonética, na língua inglesa, entre a emblemática expressão JediMay the Force be with you” (“Que a força esteja com você!'') com “May the 4th (fourth) be with you” (“Que o 4 de maio esteja com você!'').

Dessa forma, o 4 de maio tornou-se uma data marcada por comemorações ligadas ao universo Star Wars em todo o mundo. 

Para celebrar em grande estilo, você já sabe: não perca a estreia de Star Wars: Aventuras dos Jovens Jedi e aproveite para ver ou rever todos os filmes e séries desse universo no Disney+!

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