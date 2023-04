Quando estreia a série Viagem ao Centro da Terra no Disney+

A série foi gravada inteiramente no México e conta com atores de diferentes países no elenco. Confira quando será a estreia!



Abril é um mês cheio de novidades no Disney+! Entre elas, está a estreia de Viagem ao Centro da Terra, série de ficção-científica e aventura baseada no famoso livro do escritor Júlio Verne.

A produção chega ao serviço de streaming nesta quarta-feira, dia 5 de abril. Todos os seus oito episódios serão lançados simultaneamente - cada um deles tem cerca de 30 minutos de duração.







Qual a história de Viagem ao Centro da Terra





O enredo de Viagem ao Centro da Terra acompanha Diego (Sebastián García), um garoto que é enviado pelos pais a um acampamento. Lá, ele encontra o medalhão da sua avó (Margarita Rosa de Francisco) e, seguindo os passos dela, descobre um portal rumo a uma outra dimensão que guarda também um segredo familiar.

Quando esse novo mundo fantástico é ameaçado pelo vilão Pompilio (Óscar Jaenada) e seu capanga Claudio (Mauricio “El Diablito” Barrientos), cabe a Diego e a seus amigos protegê-lo.

Gravada no México com atores de diferentes países, a série Viagem ao Centro da Terra aborda questões como a importância da conservação ambiental, o poder do trabalho em equipe e da união entre as pessoas.

Não perca essa estreia exclusiva do Disney+!