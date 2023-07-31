Cancel
NOVIDADES DISNEY+

Quando estreia a temporada 4 de High School Musical: A Série: O Musical

31 de julho de 2023
31 de julho de 2023

Novos episódios trarão uma grande surpresa para os amantes da franquia de filmes que deu origem à série. 


Faltam pouquíssimos dias para a estreia da nova temporada de High School Musical: A Série: O Musical no Disney+! A produção musical protagonizada por nomes como Joshua Bassett e Sofia Wylie retorna ao streaming com novas aventuras a partir do dia 9 de agosto!

Após um verão épico no Acampamento Shallow Lake na temporada 3, os Wildcats retornam para a escola East High para preparar um novo musical – até que novidades mudam tudo.

A ideia da turma era reencenar High School Musical 3: Ano da Formatura. Os planos, porém, são interrompidos quando os alunos recebem uma notícia que abalará suas vidas!

É hora de maratonar High School Musical: A Série: O Musical no Disney+!


A temporada 4 de High School Musical: A Série: O Musical chega ao streaming no dia 9 de agosto

Os novos episódios contarão com uma grande surpresa para os fãs da trilogia que deu origem à série: a participação de parte do elenco da franquia High School Musical!

Viaje na música de volta aos tempos de escola com High School Musical: A Série: O Musical. Aproveite para maratonar os filmes e as três temporadas anteriores da série, somente no Disney+!

Quer receber todas as novidades da Disney?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set