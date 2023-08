Quando estreia a temporada 4 de High School Musical: A Série: O Musical

Novos episódios trarão uma grande surpresa para os amantes da franquia de filmes que deu origem à série.



Faltam pouquíssimos dias para a estreia da nova temporada de High School Musical: A Série: O Musical no Disney+! A produção musical protagonizada por nomes como Joshua Bassett e Sofia Wylie retorna ao streaming com novas aventuras a partir do dia 9 de agosto!

Após um verão épico no Acampamento Shallow Lake na temporada 3, os Wildcats retornam para a escola East High para preparar um novo musical – até que novidades mudam tudo.

A ideia da turma era reencenar High School Musical 3: Ano da Formatura. Os planos, porém, são interrompidos quando os alunos recebem uma notícia que abalará suas vidas!





É hora de maratonar High School Musical: A Série: O Musical no Disney+!



A temporada 4 de High School Musical: A Série: O Musical chega ao streaming no dia 9 de agosto.

Os novos episódios contarão com uma grande surpresa para os fãs da trilogia que deu origem à série: a participação de parte do elenco da franquia High School Musical!

Viaje na música de volta aos tempos de escola com High School Musical: A Série: O Musical. Aproveite para maratonar os filmes e as três temporadas anteriores da série, somente no Disney+!