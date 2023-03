Com muitas surpresas, a nova aventura das irmãs Sanderson chega em breve ao Disney+. Saiba mais sobre o filme!

As icônicas irmãs Sanderson, vividas pelas atrizes Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy há 29 anos no filme Abracadabra, retornam em breve em Abracadabra 2 – nova produção que promete aventuras e muito susto com as bruxas Winifred, Sarah e Mary.

No primeiro filme, lançado em 1993, o trio de bruxas retorna diretamente do século 17 para a cidade de Salém, em uma noite divertida e caótica ao mesmo tempo.

Agora, em Abracadabra 2 as três bruxas voltam na véspera do Dia de Todos os Santos em busca de vingança. As responsáveis por tentar impedir que as poderosas irmãs causem novos transtornos na cidade são três jovens estudantes do Ensino Médio.







Abracadabra 2 | Trailer Oficial Legendado | Disney+



Quando estreia Abracadabra 2 no Disney+?

Dirigido por Anne Fletcher e produzido por Lynn Harris, Abracadabra 2 estreia em 30 de setembro, exclusivamente no Disney+! Vale a pena ver as confusões que as irmãs Sanderson irão aprontar em Salém!