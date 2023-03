Série brasileira do Disney+, estrelada por Malu Mader e Laura Luz, já tem data de lançamento. Saiba mais!

Mila no Multiverso, nova série nacional de aventura e ficção-científica com o selo Disney+ Original Productions, estreia em breve no Disney+.

Estrelado por Malu Mader e Laura Luz, o seriado chega primeiro no Brasil – dando um gostinho a mais de expectativa. A história, repleta de aventura, promete cativar toda a família.

Saiba mais sobre essa nova produção brasileira.





Sobre o que trata Mila no Multiverso?





A jovem Mila (Laura Luz) descobre um aparato inesperado, no meio de seu 16º aniversário, que consegue levá-la para visitar universos paralelos à procura de sua mãe, Elis (Malu Mader).

Assim, Mila no Multiverso se transforma em uma grande aventura já que Mila, além de buscar a mãe, será perseguida por um grupo misterioso chamado “Os Operadores” em múltiplos universos.





Quando estreia Mila no Multiverso no Disney+





Mila no Multiverso estreia no dia 25 de janeiro no Disney+. A primeira temporada será disponibilizada no serviço de streaming somente no Brasil, às 5h (horário de Brasília).