Cancel
Novidades Disney

Quando estreia Mila no Multiverso no Disney+ 

18 de janeiro de 2023
18 de janeiro de 2023

Série brasileira do Disney+, estrelada por Malu Mader e Laura Luz, já tem data de lançamento. Saiba mais!


Mila no Multiverso, nova série nacional de aventura e ficção-científica com o selo Disney+ Original Productions, estreia em breve no Disney+.

Estrelado por Malu Mader e Laura Luz, o seriado chega primeiro no Brasil – dando um gostinho a mais de expectativa. A história, repleta de aventura, promete cativar toda a família.

Saiba mais sobre essa nova produção brasileira.

Mila no Multiverso

Sobre o que trata Mila no Multiverso?

A jovem Mila (Laura Luz) descobre um aparato inesperado, no meio de seu 16º aniversário, que consegue levá-la para visitar universos paralelos à procura de sua mãe, Elis (Malu Mader).

Assim, Mila no Multiverso se transforma em uma grande aventura já que Mila, além de buscar a mãe, será perseguida por um grupo misterioso chamado “Os Operadores” em múltiplos universos.

Quando estreia Mila no Multiverso no Disney+

Mila no Multiverso estreia no dia 25 de janeiro no Disney+. A primeira temporada será disponibilizada no serviço de streaming somente no Brasil, às 5h (horário de Brasília).

Quer receber todas as novidades da Disney?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set