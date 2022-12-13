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Quando estreia Mundo Estranho no Disney+

13 de dezembro de 2022
13 de dezembro de 2022

O filme animado que apresenta os Clades, uma família de exploradores, chega em breve ao serviço de streaming. 


Mundo Estranho, o mais recente filme da Walt Disney Animation Studios, estreia em 23 de dezembro no Disney+. Na véspera do Natal, uma história fabulosa poderá ser vista pelo público, acompanhando os Clades em uma incrível jornada rumo ao desconhecido.

A animação é indicada para quem é fã de exploração e aventura. A seguir, veja tudo o que você precisa saber antes de sua estreia no serviço de streaming.

Mundo Estranho

Do que se trata Mundo Estranho

A trama acompanha a história de três gerações de uma família, os Clades, que buscam seu lugar no mundo.

Tudo vai bem até que eles descobrem a necessidade de resgatar a planta revolucionária que Searcher Clade, o pai da família, descobriu anos atrás. A espécie está com problemas e o sustento de Avalonia depende disso. Ele, junto com Jaeger, o avô da família Clade, deve salvá-la.

Desta forma, os Clade embarcam em uma missão única por um mundo subterrâneo desconhecido.

Mundo Estranho


Quem é quem no novo filme de Disney

Centrado na família Clade, o filme de animação apresenta um elenco diversificado de personagens, que enriquecem a história de Mundo Estranho.

Os atores que emprestaram suas vozes para a versão original do filme são:

Jake Gyllenhaal é Searcher

- Dennis Quaid é Jaeger

- Jaboukie Young-White é Ethan

- Gabrielle Union é Meridian

- Lucy Liu é Callisto Mal

Mundo Estranho é dirigido por Don Hall, com Qui Nguyen como co-diretor e roteirista, e Roy Conli como produtor. O filme estreia no dia 23 de dezembro no Disney+

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