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Quando estreia Peter Pan & Wendy no Disney+

11 de abril de 2023
11 de abril de 2023

Peter Pan & Wendy é uma estreia imperdível do Disney+ em abril. Saiba mais detalhes!


Arrume as malas e prepare-se para uma viagem inesquecível ao mundo mágico da Terra do Nunca! O novo filme live-action Peter Pan & Wendy chega ao Disney+ no dia 28 de abril.

Se você é fã da clássica animação As Aventuras de Peter Pan (1953), não pode perder esse lançamento que traz toda a magia da história que encantou gerações com um elenco talentoso e efeitos especiais impressionantes.


'Peter Pan & Wendy' | Trailer Oficial Dublado | Disney+  


Na história, Peter Pan e Wendy vivem uma aventura na Terra do Nunca, passando por grandes emoções e muitos perigos.

Quem está no elenco de Peter Pan & Wendy

O filme conta com jovens atores e também com nomes mais experientes no elenco. Alexander Molony e Ever Anderson interpretam, respectivamente, Peter Pan e Wendy Darling.

Já o vilão Capitão Gancho é vivido por Jude Law. Completam o elenco principal Yara Shadidi (Tinker Bell), Alyssa Wapanatâhk (Tigrinha), Joshua Pickering (John Darling), Alan Tudyk (senhor Darling), Molly Parker (senhora Darling) e Jim Gaffigan (Smee).

Onde ver Peter Pan & Wendy

A estreia de Peter Pan & Wendy será diretamente no Disney+ em 28 de abril. Aproveite para curtir essa história inesquecível!

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