Novo filme da Pixar fala sobre os desafios da adolescência e vai estrear diretamente no Disney+.





A nova animação dos estúdios da Pixar já tem data marcada para estrear no Disney+. Intitulada Red: Crescer é Uma Fera, o longa desembarca diretamente na plataforma no dia 11 de março.

O filme traz a história de uma simpática jovem de 13 anos chamada Mei Lee. O problema é que, se não bastassem todas as questões e mudanças que a adolescência traz por si só, toda vez que ela fica nervosa ou tem emoções fortes, Mei Lee se transforma em um Panda Vermelho gigante. E agora?

Red - Crescer é Uma Fera: quem faz a voz de Mei Lee?

Mei Lee é uma jovem dividida entre ser a filha perfeita e obediente como sempre ou se render à rebeldia da adolescência. No filme original em inglês, a atriz Rosalie Chiang é quem empresta a voz ao personagem. Já na versão brasileira, Nina Medeiros será a responsável pela dublagem.

Red - Crescer é Uma Fera: quem faz a voz de Ming Lee?

A mãe tipicamente superprotetora e autoritária de Mei Lee será interpretada por Sandra Oh no original. Já aqui no Brasil, a dublagem ficará a cargo da atriz Flávia Alessandra.

Red - Crescer é Uma Fera: quem faz a voz de Jin Lee?

O ator Orion Lee é quem será o responsável por dublar o pai de Ming Lee na animação original. Já a versão dublada em português terá o ator Rodrigo Lombardi dando voz a este personagem.

O ator Ary Fontoura também foi anunciado pela própria Disney como integrante do elenco de dublagem brasileiro. No longa, ele dará voz ao personagem Sr. Gao.