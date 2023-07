Quando Guardiões da Galáxia Vol. 3 estreia no Disney+?

O filme, que faz parte do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), chega em breve ao serviço de streaming. Descubra todos os detalhes!

Se emocionou ao ver no cinema Guardiões da Galáxia Vol. 3 ou quer assistir ao filme dessa equipe de super-heróis pela primeira vez? Então chegou a hora, porque o novo filme do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) estreia em breve no Disney+.

O longa da Marvel Studios é a última grande aventura do grupo dos Guardiões da Galáxia como o conhecemos até agora. Peter Quill (Chris Pratt), que ainda está se recuperando de uma perda terrível, tem de reunir a sua equipe e embarcar em uma missão ousada e cheia de ação para defender o Universo e proteger Rocket.

Só que uma nova e imprevisível força ameaça acabar com os Guardiões da Galáxia para sempre.







Guardiões da Galáxia Vol. 3: quando o filme estreia no Disney+?

O novo filme dosfoi dirigido pore estreia no diano

Além de Chris Pratt, Guardiões da Galáxia Vol. 3 traz de volta em seu elenco Zoe Saldaña como Gamora, Dave Bautista como Drax, Karen Gillan como Nebula, Pom Klementieff como Mantis, Vin Diesel como a voz em inglês de Groot e Bradley Cooper como a voz de Rocket.

