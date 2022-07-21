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Novidades Disney+

Quando Lightyear estreia no Disney+?

21 de julho de 2022
21 de julho de 2022

Descubra quando esta divertida produção da Disney e Pixar será disponibilizada no serviço de streaming. 


A história de Buzz, um corajoso patrulheiro espacial, encantou crianças e adultos em todo o mundo em Lightyear. E, em breve, será possível ver e rever essa emocionante aventura no Disney+!

Lightyear


Qual a história de Lightyear?

A animação da Disney e Pixar Lightyear traz o jovem Buzz, um piloto espacial que sofre um acidente e vai parar em um planeta hostil, a 4,2 milhões de anos-luz da Terra.

Agora, ele precisa viajar entre o espaço e o tempo a fim de levar sua tripulação em segurança de volta para casa. Mas o terrível vilão Zurg e seu exército de robôs não vão facilitar a vida do patrulheiro espacial.

Com a ajuda de seus companheiros de equipe Izzy, Morrison e Darby, além do gato-robô Sox, Buzz vai se transformar em um verdadeiro herói. Com isso, ele conquista o coração de todos, incluindo o do menino Andy, fã do personagem que ganha um boneco do Buzz Lightyear — que o público acompanhou em Toy Story.

Lightyear


Quando Lightyear chega ao Disney+?

A história da origem do boneco que protagoniza a franquia Toy Story ao lado de outros brinquedos chega em breve ao streaming! Lightyear estreia no Disney+ no dia 3 de agosto. Não perca!

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