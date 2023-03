Quando Lightyear estreia no Disney+?

Descubra quando esta divertida produção da Disney e Pixar será disponibilizada no serviço de streaming.



A história de Buzz, um corajoso patrulheiro espacial, encantou crianças e adultos em todo o mundo em Lightyear. E, em breve, será possível ver e rever essa emocionante aventura no Disney+!







Qual a história de Lightyear?





A animação da Disney e Pixar Lightyear traz o jovem Buzz, um piloto espacial que sofre um acidente e vai parar em um planeta hostil, a 4,2 milhões de anos-luz da Terra.

Agora, ele precisa viajar entre o espaço e o tempo a fim de levar sua tripulação em segurança de volta para casa. Mas o terrível vilão Zurg e seu exército de robôs não vão facilitar a vida do patrulheiro espacial.

Com a ajuda de seus companheiros de equipe Izzy, Morrison e Darby, além do gato-robô Sox, Buzz vai se transformar em um verdadeiro herói. Com isso, ele conquista o coração de todos, incluindo o do menino Andy, fã do personagem que ganha um boneco do Buzz Lightyear — que o público acompanhou em Toy Story.







Quando Lightyear chega ao Disney+?





A história da origem do boneco que protagoniza a franquia Toy Story ao lado de outros brinquedos chega em breve ao streaming! Lightyear estreia no Disney+ no dia 3 de agosto. Não perca!