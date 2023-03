Dirigido por Robert Zemeckis e trazendo Tom Hanks como Gepetto, o live-action Pinóquio estreia em breve no Disney+.

Todo o encantamento dos contos de fadas vai ganhar vida em Pinóquio, o novo live-action da Disney. A produção, que traz Tom Hanks no elenco, estreia com exclusividade diretamente no Disney+.

O filme em live-action sobre o famoso personagem é uma das atrações de um evento especial para os assinantes do serviço de streaming: o Disney+ Day.







Pinóquio | Teaser Trailer Legendado | Disney+



Quando Pinóquio estreia no Disney+





A história do boneco de madeira que queria ser gente estreia, com exclusividade, dia 8 de setembro no Disney+.

Neste dia, também será comemorado o Disney+ Day. Este é um evento que trará várias novidades para os assinantes do serviço de streaming da Disney!





O que é o Disney+ Day





O evento anual do Disney+ oferece ao assinante o acesso a diversos conteúdos e experiências únicas. Além do lançamento do de Pinóquio, a data será marcada pela chegada de mais conteúdos.

As marcas do grupo Disney – Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic – ganharão novidades ao longo deste dia. Portanto, prepare-se!

Celebrado em todo o mundo, o Disney+ Day faz parte das atividades da D23 Expo: The Ultimate Disney Fan Event, uma convenção apresentada pela Visa na cidade de Anaheim, Califórnia.







Qual é o elenco de Pinóquio ?





Além do premiado ator Tom Hanks no papel de Gepetto, Benjamin Evan Ainsworth é quem dá vida ao boneco Pinóquio no filme. Joseph Gordon-Levitt é Jiminy Cricket e Cynthia Erivo é a Fada Azul.

A direção é do renomado diretor vencedor do Oscar® Robert Zemeckis. O filme é produzido por Robert Zemeckis, Derek Hogue, Andrew Miano, Chris Weitz e Paul Weitz; e produzido por Jackie Levine, Jack Rapke, Alexandra Derbyshire e Jeremy Johns.