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Novidades Disney+

Quando Terra Incógnita estreia no Disney+

22 de agosto de 2022
22 de agosto de 2022

Saiba mais sobre a série de suspense, terror e aventura que chega ao serviço de streaming no Disney+ Day. 


A série de mistério, terror e ação Terra Incógnita promete transportar o público para um parque de diversões cheio de aventuras aterrorizantes. A produção é inteiramente desenvolvida na América Latina pela Disney+ Original Productions, e poderá ser vista no Disney+ a partir de 8 de setembro.

Dirigida por Sebastián Pivotto, a série de oito episódios segue a busca por Eric Dalaras (Pedro Maurizi), que tenta descobrir o que aconteceu com seus pais desaparecidos. No entanto, eventos horríveis o aguardam quando ele decide ir com seus amigos a um parque de diversões antigo e abandonado, o mesmo lugar onde seus pais foram vistos pela última vez.


Tierra Incógnita| Trailer | Disney+


Disney+ Day vai comemorar grandes estreias

Está a caminho a D23 Expo: The Ultimate Disney Fan Event, evento apresentado pela Visa em Anaheim, Califórnia, é comemorado no Disney+ Day em todo o mundo e, neste ano acontece no dia 8 de setembro.

Nessa data de celebração e novidades, o serviço de streaming oferecerá experiências inéditas para fãs e assinantes.

Além disso, a ocasião será duplamente especial, pois novos conteúdos de suas marcas famosas (Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic) estarão disponíveis.

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