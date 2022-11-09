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NOVIDADES MARVEL

Quantas cenas pós-crédito tem Pantera Negra: Wakanda Para Sempre 

9 de novembro de 2022
9 de novembro de 2022

A tradição de cenas após o término dos letreiros se repete no novo filme do Pantera Negra. Saiba mais! 


Pantera Negra: Wakanda Para Sempre estreia no dia 10 de novembro e dá continuidade ao futuro do país africano detentor do vibranium. O longa-metragem promete encerrar a fase 4 do Universo Cinematográfico Marvel (UCM).

No novo filme da Marvel Studios, a Rainha Ramonda (Angela Bassett), além de Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e as Dora Milaje (incluindo Florence Kasumba) lutam para proteger sua nação contra as potências mundiais intervenientes logo após a morte do Rei T’Challa.

Tradicionalmente, as produções da Marvel contam com cenas pós-créditos dando novos indícios ou complementando a trama dos super-heróis. Pantera Negra: Wakanda para Sempre não fica fora dessa lista e possui, sim, cenas na sequência dos letreiros.

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre


Quantas cenas pós-crédito tem Pantera Negra: Wakanda para Sempre

O filme da Marvel Studios, Pantera Negra: Wakanda para Sempre, tem uma única cena pós-crédito. A sequência é emocionante e complementa o desfecho da trama. Ou seja, a dica é continuar sentado na poltrona do cinema quando subir os créditos finais.

Os ingressos para o novo filme de Pantera Negra já estão à venda. Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar o Marvel Insider!

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