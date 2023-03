Quantas cenas pós-crédito tem Thor: Amor e Trovão

Não levante cedo da poltrona! O Deus do Trovão volta à ação a partir de 7 de julho nos cinemas em um novo longa da Marvel Studios.

O filme Thor: Amor e Trovão estreia 7 de julho nos principais cinemas do Brasil. O ator Chris Hemsworth retorna à ação como o Deus do Trovão em seu quarto filme como protagonista do Universo Cinematográfico Marvel (UCM).

Quem está ansioso para descobrir o que mais a produção promete, não pode deixar de ver alguns segredos dos bastidores, como por exemplo, as mudanças na armadura do super-herói ou os ajustes no design das armas e acessórios dos Guardiões da Galáxia. A obra conta também com a chegada de dois animais peculiares: as cabras Toothgnasher e Toothgrinder.

E, que Thor: Amor e Trovão tem cenas pós-créditos, isso já não é nenhuma novidade. Afinal, trazer surpresas ou revelar informações adicionais que apenas quem ficou até o último segundo no cinema vai saber já não é novidade nas produções da Marvel.

Mas, quantas cenas pós-créditos tem esse novo filme?







Quantas cenas pós-crédito tem em Thor: Amor e Trovão?





Dirigido por Taika Waititi, Thor: Amor e Trovão tem duas cenas pós-créditos com informações adicionais que ninguém vai querer perder.

Quem ainda não garantiu os ingressos para a estreia, é melhor se apressar! Não deixe de conferir de perto a nova aventura do filho de Odin junto a personagens incríveis, em uma emocionante jornada no mundo de Thor e os Asgardianos, enfrentando um novo vilão e em busca do amor.