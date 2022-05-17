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Quantas cenas pós-créditos há em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura

17 de maio de 2022
17 de maio de 2022

Descubra quais cenas pós-créditos do novo filme revelam como a história continuará em futuras produções do MCU. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


Doutor Estranho no Multiverso da Loucura tem duas cenas pós-créditos. O novo filme da Marvel Studios, em cartaz nos cinemas desde 5 de maio, apresenta um novo personagem e, dessa forma, antecipa um pouquinho dos futuros desafios de Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) nas próximas produções do estúdio de cinema.


A primeira cena pós-créditos de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura

Na primeira cena pós-crédito, Strange sai de casa e é visto andando calmamente pela rua. Mas, de repente, ele é interrompido por uma mulher misteriosa de terno roxo, interpretada por Charlize Theron. Ela se aproxima dele e diz que ele causou “uma incursão no tempo”, e que por isso Strange deve acompanhá-la para resolver esse conflito mágico.

Logo na sequência, ela abre um portal para mostrar a Strange o desastre que havia sido gerado na Dimensão das Trevas. “Você causou uma incursão e tem que consertá-la. Ou você está com medo?”, ele pergunta ao feiticeiro. .

Antes de viajar para a Dimensão das Trevas com a nova personagem da Marvel, o super-herói recorre ao seu Manto da Levitação e, pela primeira vez, um terceiro olho surge em sua testa.

Quem é Clea, a nova personagem apresentada em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura?

Diante da curiosidade dos fãs pela aparição de Charlize Theron no Universo Cinematográfico Marvel (MCU), a própria atriz confirmou sua participação no filme ao compartilhar, nas redes sociais, uma imagem dela (com o figurino de sua personagem). A foto dizia: “Conheçam a Clea”.

Mesmo não tendo nada ainda confirmado sobre seu futuro nas próximas produções da Marvel Studios, Clea é apresentada nos quadrinhos como filha do Príncipe Orini (filho de Olnar, o ex-governante da Dimensão das Trevas) e Umar (irmã de Dormammu).

Portanto, essa personagem é a sobrinha do vilão Dormammu, a quem Stephen Strange derrotou no filme Doutor Estranho (2016), disponível na Disney+.


A segunda cena pós-créditos de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura

Já a segunda cena pós-créditos não dá informações relevantes sobre o futuro das produções da Marvel. A imagem mostra Bruce Campbell, o ator norte-americano que o diretor Sam Raimi sempre convida para participações em seus longas-metragens. Uma das mais significativas está na famosa trilogia do Homem-Aranha (2002-2007).

Campbell aparece em duas cenas de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Primeiro, está em um dos universos paralelos vendendo pizzas em uma barraquinha de rua – mas acaba sendo grosseiro com o Doutor Estranho em um diálogo.

Strange, então, acaba punindo o vendedor com um feitiço que o obriga a bater no próprio rosto por três semanas. A segunda aparição é já na última cena pós-créditos, o vendedor percebe que não está mais batendo na cara e, olhando para a câmera, diz: “Acabou!”. E a frase literalmente fecha o filme.

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